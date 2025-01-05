בק"ק עדן התקיים מעמד רב רושם, והכינוס המרכזי השנתי לבני הקהילה, בשילוב מעמד חלוקת תעודות הוראה לאברכי הכולל 'התורה והמצווה' שנבחנו ברבנות על הלכות איסור והיתר ועמדו בכור המבחן בהצלחה גדולה | במעמד הגדול השתתפו ונטלו חלק גדולי הרבנים שנשאו דברים לכבודה של תורה (חרדים)
רבנים, דיינים, ראשי ישיבות וכוללים, חברי כנסת, ראשי ערים וחברי מועצות ועוד נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד הרבנים הגאונים רבי שלמה צדוק רב השכונות הדרומיות בב"ב, ורבי נתנאל זכריהו רבה הראשי של קהילת עדן יע"א, בן לבנו איש העשיה והחסד הרב יעקב זכריהו (חצרות)