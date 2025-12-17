כיכר השבת
תיעוד מרהיב

מפגן תורה וחיזוק: גדולי ישראל פיארו את המעמד המרכזי של קהילת 'עדן' ברמת גן

אמש נערך בבית הכנסת שבטי ישראל ב'רמת גן' הכנס המרכזי השנתי' לקהילת קודש עדן יע"א | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה חשובי רבני עדות המזרח שאף נאמו לכבוד הזמן ובשבחם של בני הקהילה | צפו בתיעוד (חרדים)

כינוס קהילת עדן בחנוכה (צילום: שוקי לרר)

בליל שני של חנוכה נערך מעמד רב רושם בבית הכנסת הגדול 'שבטי ישראל' ברמת גן, הכנס המרכזי והשנתי לקהילת קודש עדן יע"א שבראשות הגאון רבי נתנאל זכריהו.

המעמד נפתח בהדלקת הנרות ע"י רב הקהילה הגר"נ זכריהו, ולאחמ"כ נשא את המשא המרכזי, ודיבר בעניני השעה ובחיזוק גדול, קבלת עול מלכות שמים נאמרו ע"י הקהל הרב, ומזמור לתודה על הניסים והנפלאות בכל התקופה האחרונה.

מרנן ורבנן הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה, והגאון חכם ניסים בן שמעון, ראב"ד תל אביב כיבדו בנוכחתם ונשאו דברי תורה וחיזוק בעיניני דיומא.

שיאו של הערב הייתה הופעתו הכבודה של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, אשר דיבר בהלכה ובאגדה וריתק את הקהל בדבריו המאלפים.

כמו כן השתתפו ונשאו דברים ראש העיר ר"ג מר כרמל שמאע הכהן, משנה בכיר לראש העיר ויו"ר ש"ס בר"ג עו"ד מנחם דוד, משנים לראש העיר מר אביהו בן משה, ומר זוהר ישרים, יו"ר המועצה הדתית עו"ד גדליהו בן שמעון, רבין משמור, רבנים ואישי ציבור נוספים.

במהלך הכנס הוצג סרטון מרגש מחנוכה אשתקד עם תפילה לשחרור החטופים והודיה על שובו של ה"ה אלי שרעבי.

כינוס קהילת עדן בחנוכה (צילום: שוקי לרר)
