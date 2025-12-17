להודות – גם כשהחיים נלקחים: ביומו הראשון של חנוכה מסר המשפיע הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר (בן הגאון רבי יהודה אריה אלתר זצ"ל, שנפטר בדמי ימיו, חתנו של האדמו"ר מאונגוואר זצ"ל, ח.ר.) דרשה בפני תלמידי הישיבה הגדולה 'פני מנחם' בירושלים. במהלך הדרשה התייחס הגרא"מ לארוע הנוראי שאירע שעות קודם לכן, בסידני שבאוסטרליה, שם נורו ונרצחו בדם יקר יהודים שהגיעו לחגוג את העלאת הנר הראשון של חנוכה.

הגרא"מ קישר את הארוע למשמעות היום, כשהוא עומד על ברכת 'שהחיינו' שנאמרה בעיצומה של השואה, כאשר הרבי מבוהוש מבהיר ש'אדרבא, כאשר יהודים מתכנסים דווקא בזמן כזה לעלות נרות, זו הסיבה לאמירת 'שהחיינו'.