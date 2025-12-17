כיכר השבת
'שהחיינו' - גם כשהחיים נלקחים: הדרשה המעוררת בציל הפיגוע הנורא בסידני

בדברים שמסר הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר, נכדו חביבו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע, בפני תלמידי ישיבת 'פני מנחם' התייחס לפיגוע הנוראי שאירע שעות קודם לכן באוסטרליה, וחיבר אותם לעבודה הנדרשת מעמנו בימי החנוכה 'להודות ולהלל' | צפו בדרשה המעוררת שהיתה לשיחת היום (חסידים)

להודות – גם כשהחיים נלקחים: ביומו הראשון של חנוכה מסר המשפיע הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר (בן הגאון רבי יהודה אריה אלתר זצ"ל, שנפטר בדמי ימיו, חתנו של האדמו"ר מאונגוואר זצ"ל, ח.ר.) דרשה בפני תלמידי הישיבה הגדולה 'פני מנחם' בירושלים. במהלך הדרשה התייחס הגרא"מ לארוע הנוראי שאירע שעות קודם לכן, בסידני שבאוסטרליה, שם נורו ונרצחו בדם יקר יהודים שהגיעו לחגוג את העלאת הנר הראשון של חנוכה.

הגרא"מ קישר את הארוע למשמעות היום, כשהוא עומד על ברכת 'שהחיינו' שנאמרה בעיצומה של השואה, כאשר הרבי מבוהוש מבהיר ש'אדרבא, כאשר יהודים מתכנסים דווקא בזמן כזה לעלות נרות, זו הסיבה לאמירת 'שהחיינו'.

הגה"ח אברהם מרדכי אלתר בשיחתו (צילום: מכון דבר אמת)

בהמשך השמיע דברים נוקבים בנושא מהות חייו של יהודי שתכליתו לחיות על קידוש ה', כשאף אם החיים נלקחים, חלילה וחס, אין זה אומר שהחיים נקטעו אלא ההיפך. את דבריו ביסס על דברי חז"ל שאמרו 'שפך חמתו על עצים ואבנים' וזאת על אף שלא 'עצים ואבנים' הם שנשרפו אלא דמם של ישראל נשפך.

