הגר"ד קוק בהדלקת נרות חנוכה ( צילום: דקת דבש )

רוממות רוח בטבריה: בפתח חדרו המחודש של הגה"צ רבי דב קוק, התקיים אמש (שלישי) מעמד הדלקת נרות חנוכה שסחף אליו המונים.

אולם, רגע לפני הברכות, הפתיע הרב את הנוכחים בהתבטאות מעוררת השראה שהותירה את הקהל פעור פה. בעיצומו של המעמד, כשהוא מביט אל עבר הנרות, אמר הגר"ד קוק בערגה: "הלוואי ואזכה לכזו דרגה של מסירות נפש כמו של החטופים, להדליק נר חנוכה ארבעים מטר מתחת לאדמה". דבריו של הרב, שנאמרו מדם לבו, ביטאו את הקשר העמוק והכאב שהוא חש כלפי השבויים הנמצאים במנהרות עזה.

מקורבי הרב מציינים בשיחה כי מאז יום הושענא רבה, היום בו השתחררו החטופים, ניכר שינוי משמעותי לטובה במצב בריאותו של הרב.

כזכור, עד לאותו תאריך היה הרב שופך דמעות כמים בתפילותיו הידועות באריכותן למען שחרורם, ואף הבטיח לחלק מהמשפחות שיקיריהן ישובו בשלום. "ההקלה הרוחנית עם חזרתם השפיעה ישירות על גופו של הרב", אומרים בסביבתו.

יצוין כי מיד עם ההודעה הרשמית על שחרור החטופים בהושענא רבא, עלה לבית הרב חגי אנגרסט, אביו של החייל מתן אנגרסט, כשהוא מלווה בראשי מכון 'שפתי כהן' הגאונים רבי משה חיים שניידר ורבי יעקב בריזל. האב הגיע להודות לרב בהתרגשות על ההבטחה המפורשת והתפילות הבקועות רקיעים, אשר להן הם מייחסים את הנס הגדול של שחרור הבן מהשבי הנורא.

בחג החנוכה השנה, מעמד ההדלקה נראה שונה לגמרי מכל מה שהכירו תלמידיו של הצדיק בטבריה:

• המיקום: לראשונה, ההדלקה נערכה בפתח חדרו החדש של הרב הפונה לרחוב. זאת לאחר שהחדר, הסמוך להיכל הישיבה, עבר שיפוץ מקיף במימונו של נדיב בעם החפץ בעילום שמו.

• הנגישות: עקב חולשתו של הרב, נבנה גשר מיוחד המוביל מהרחוב היישר לתוך החדר, מה שאיפשר לרב להדליק בפתח הפונה לרשות הרבים כפי שביקש.

• החנוכייה: שינוי נוסף שנרשם הוא בכלי המצווה. לאחר עשרות שנים בהן הקפיד להדליק בחנוכייה פשוטה מזכוכית או פח, הדליק השנה הגר"ד בחנוכייה מהודרת במיוחד של כסף, שנרכשה עבורו על ידי אחד ממקורביו.

כמנהגו בקודש, הרב הדליק את הנרות בדיוק עשרים דקות לאחר השקיעה. לאחר הברכות, הליווי המוזיקלי בכלי נגינה הכניס את הקהל הרב לאווירה של דבקות ושמחה של מצווה, כשבמרכז המעמד עומד הצדיק ומתפלל לישועת הכלל והפרט.