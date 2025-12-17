ח"כ מאיר פרוש זועק נגד רדיפת לומדי התורה ( צילום: ערוץ כנסת )

ח"כ מאיר פרוש (שלומי אמונים) נאם הבוקר (רביעי) במליאת הכנסת במסגרת ציון "יום חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות".

תחילה, הוא הביע צער וכאב על הפיגוע באוסטרליה ושלח חיזוק למוסדות חב"ד בחו"ל ולאחר מכן העביר מסר שתקף את הרדיפה נגד עולם התורה שלדבריו "פוגעת גם ביהדות התפוצות". "אחת התמונות שלא נותנות לי מנוח היא התמונה של הציצית ספוגה בדם", אמר ח"כ פרוש, "תמונה מטלטלת שמזכירה לנו תקופות אפלות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. "לכולם ידוע כי ציצית, טלית קטן, הוא סמל יהודי מובהק של שומר תורה ומצוות שמלווה אותנו דורות רבים. מעל במה זו אני רוצה לשגר חיזוק והוקרה לשלוחי חב"ד בכל תפוצות ישראל, אשר פועלים במסירות ובמסירות נפש ממש, ואף השבוע הם שילמו בדם כדי להחזיק את הקשר של תפוצות ישראל ליהדות ומסורת ישראל. מכאן אנו שולחים תנחומים לאבלים ואיחולי החלמה לפצועים".

ח"כ מאיר פרוש על התמונה המזעזעת מהפיגוע באוסטרליה ( צילום: ערוץ כנסת )

ח"כ פרוש המשיך ועבר לדבר על הרדיפה נגד עולם התורה: "במעבר חד אני רוצה להתייחס לקשר עם יהדות התפוצות מסוג אחר. יהדות התפוצות יש כמו באוסטרליה ובאירופה, גם למשל באמריקה, בניו יורק למען הדיוק.

"הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם מחוץ לישראל היא בניו יורק ובניו ג'רזי. לצערי נראה שיש יהדות תפוצות שלגורמים שונים במדינה כאן לא חשוב לחזק איתם את הקשר, אלא ההפך.

"יש רצון ודחיפה להחליש אותם וחלילה אף לנתק איתם את הקשר, אולי בגלל זהותם החרדית. הקהילה היהודית ששולחת הכי הרבה צעירים יהודים ללמוד כאן בארץ ישראל היא הקהילה היהודית בניו יורק. הקהילה היהודית ששולחת הכי הרבה זוגות לעשות עלייה לארץ ישראל ולירושלים היא הקהילה בניו יורק.

"תיכנסו לישיבות מיר, בעלזא או בריסק בירושלים ותראו כמה בחורים ואברכים, בלי עין הרע, עזבו את התנאים הנוחים בניו יורק ועלו ללמוד בארץ ישראל.

"המדינה משקיעה מאות מיליוני שקלים, ואולי אף יותר מזה, ביהדות התפוצות, אם זה דרך משרד העלייה, במטרה להביא אותם לארץ, אם זה דרך משרד התפוצות, לחזק אותם בחוץ לארץ, ודרך עוד אפיקים רבים. אני בספק אם פרומיל קטן מזה מושקע בקהילה היהודית בניו יורק".

פרוש הוסיף ואמר כי "שבוע שעבר פורסם המכתב של חבר הקונגרס האמריקאי מייק לולר, מידידי ישראל הגדולים בקונגרס, אשר מייצג במחוזו חלק משמעותי מאותה קהילה יהודית בניו יורק, והוא פונה לראש הממשלה וזועק על האבסורד, איך יכולים קבוצת משפטנים בלתי נבחרים כאן בארץ לפגוע בצורה כל כך חמורה בזכויות ובזכויות של האזרחים האמריקאים שאותם הוא מייצג רק כי הם עשו את הלא מובן מאליו ועלו לישראל ללמוד תורה.

"הרדיפה המתמשכת של מערכת המשפט נגד לומדי תורה יוצרת נתק חמור, ואולי אף בלתי ניתן לאיחוי בינינו לבין הקהילה היהודית בתפוצות הגדולות בעולם. כשמתכנסים פה לדבר על חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות, אולי כדאי שקודם כל לא נחליש את הקשר עם יהדות התפוצות.

"אולי כדאי שהייעוץ המשפטי לממשלה לא יהיה עסוק מבוקר עד ערב בלבנות טילי-טילים של פרשנויות, איך וכיצד ולמה לא לתקצב ישיבות שמביאות לישראל תלמידי חוץ לארץ, שאין להם שום קשר לעניין הגיוס, רק כי אולי, הם יקנו עם זה חלב ופינת קפה שגם תלמיד הישיבה מישראל שותה שם תה.

"היטיב לציין מזכיר הממשלה בהתייחסו לעניין הזה לפי הפרשנות הזו, גם יבואו בקרוב ויבקשו להפסיק את כל תקציבי הרווחה והבריאות לכל המגזר החרדי. אולי מישהו שלומד תורה יקבל אקמול ממישהו שלא לומד תורה".

לסיום, זעק ח"כ פרוש: "אני קורא למשפטנים, לאלה שעוזרים להם, תתעשתו, תפסיקו עם הרדיפה נגד עולם התורה, שהיא פוגעת גם ביהדות התפוצות".