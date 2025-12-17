כיכר השבת
השאלה - מהקיבוץ בעוטף | צפו

הפוסק הבכיר הפתיע את השואלים: אישה יכולה להדליק נרות בבית כנסת בברכה?

אחד מגדולי הפוסקים בדורינו, הוא הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אליו דרך קבע מתנקזות השאלות המעניינות ביותר | לרגל חג החנוכה, נשאל הרב, לגבי בתי כנסת שבקיבוצים, שם הנשים אחראיות ודואגות לבית הכנסת, והן רצו לדעת הם האישה שאחראית על בית הכנסת תוכל להדליק בברכה | צפו בתשובתו של הרב (חדשות חרדים)

הרב רענן שואל את השאלה | צפו

הפוסק הנודע הגאון רבי יצחק זילברשטיין, התיר לאישה להדליק נרות חנוכה בבית כנסת - גם עם ברכה.

הסוגיה עלתה בעקבות פנייה שהגיעה לרב שלמה רענן, יו"ר ארגון "איילת השחר" שאחראי על הקמה וחיזוק של בתי כנסת בקיבוצים וביישובים ברחבי הארץ, כאשר לפיתחו הגיעה השאלה המדוברת.

השאלה הגיעה מקיבוץ בעוטף, שם פועלים בתי כנסת שבפועל מוחזקים לאורך השנה בידי נשים. כאשר הן אלו שדואגות לפתיחת המקום, לתחזוקתו השוטפת ולהפעלתו הקהילתית.

אחת מהן ביקשה לדעת, האם אישה רשאית להדליק את נר החנוכה בבית הכנסת ולברך את הברכות.

בתשובתו קבע הרב זילברשטיין כי במציאות המתוארת, שבה נשים מהוות את עמוד התווך של חיי בית הכנסת, ודאי רצוי שאישה תדליק נר חנוכה בבית הכנסת ואף תברך.

גם בערב יום הכיפורים האחרון, פנה הרב רענן לרב זילברשטיין בשאלה הנוגעת לסדרי העלייה לתורה ביום הקדוש. בעקבות הפנייה הורה הרב זילברשטיין, כי יש להעניק קדימות בעלייה לתורה למשפחות החטופים ולמשפחות שכולות, ביום החשוב ביותר בלוח השנה היהודי, כי לבם נשבר, וודאי תפילתם תתקבל יותר.

הרב שלמה רענן שהציג את השאלה אמר: "עניינו של חג החנוכה הוא פרסומי ניסא. במקום שבו נשים נושאות באחריות לקיומו של בית הכנסת, דואגות לפתיחתו ולתחזוקתו לאורך השנה, ההוראה של הגר"י זילברשטיין, מחזקת את הקמת בתי הכנסיות במקומות חדשים שעדיין לא זכו לכך".

