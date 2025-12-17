עצרת תפילה והתעוררות בישיבת מיר ( צילום: שוקי לרר )

דריכות והתרגשות רבה בקרב אלפי ישראל ובני משפחותיהם של מצפי הישועה, לקראת הלילה שנערץ ונקדש – ליל 'זאת חנוכה' וקיום הסגולה המופלאה אחת בשנה, 'סגולת החשאין' – מופת ישועה פלאי ונשגב להחיש פדות ולפקוד בדבר ישועה ורחמים. את 'סגולת החשאין' גילה הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, כשעניין הסגולה הוא תפילה בחשאי ללא ידיעת הזקוקים לישועה על התפילה המתקיימת בעדם, ורבבות ישראל מעידים על ניסים גלויים וישועות שנכרכו בקיומה.