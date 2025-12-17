כיכר השבת
מופת נשגב לנסים גלויים:

הערכות לקראת "סגולת החשאין" מופת הישועה לשידוכים בליל זאת חנוכה ע"י 'רינה של תורה'

'סגולת חשאין' מופת לניסים למצפי ישועה בשידוכים ובזש"ק, בתנאי ברור שיהיה 'בלי פרסומי ניסא' – היינו שאותם שעושים את הסגולה בעבורם שיזכו לישועה, אינם יודעים על כך דבר עד הישועה. המעמד יתקיים בלילה המיוחד לזה, ליל זאת חנוכה שהוא אות ומופת פלאי לישועה.

עצרת תפילה והתעוררות בישיבת מיר (צילום: שוקי לרר)

דריכות והתרגשות רבה בקרב אלפי ישראל ובני משפחותיהם של מצפי הישועה, לקראת הלילה שנערץ ונקדש – ליל 'זאת חנוכה' וקיום הסגולה המופלאה אחת בשנה, 'סגולת החשאין' – מופת ישועה פלאי ונשגב להחיש פדות ולפקוד בדבר ישועה ורחמים. את 'סגולת החשאין' גילה הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, כשעניין הסגולה הוא תפילה בחשאי ללא ידיעת הזקוקים לישועה על התפילה המתקיימת בעדם, ורבבות ישראל מעידים על ניסים גלויים וישועות שנכרכו בקיומה.

מעלת 'סגולת החשאין' יסודותיה בהררי קודש בדברי הזוה"ק, כאשר היא נעשית 'ללא פירסומי ניסא' – בחשאי וללא ידיעה של אותם שמבקשים בעדם בתפילה. הסגולה תתקיים בראשות המשגיח רבי בנימין פינקל ועמו ראש הישיבה הגר"ש שטינמן בחשאי ובהסתרה, כסגולת אות ומופת בליל 'זאת חנוכה' על ידי לומדי רינה של תורה, בתפילה דומעת בשעות הקטנות של הלילה, לצאת מאפילה לאורה ולראות ניסים.

ניתן לצרף שמות לקיום הסגולה כאן>>

להזדרז להיות מן הזוכים ורואים בישועה.

כיכר השבת
