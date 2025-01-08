כיכר השבת

עוד כתבות על זאת חנוכה:

ההלכות, הסגולות וניצחון הרוח

||
1

קבעו שיר ורננים

||
3

עם הבחורים המבוגרים 

|

כדי להודות ולהלל

||
1

הטיש המיוחד בשנה

||
1

עם עשרות בחורים

|

ומנותר קנקנים 

||
2

בלילה המסוגל

|

מנהג קודש

||
3

ביום המסוגל

|

בהתרגשות יתירה

||
2

קדושת היום

||
8

דרמה בטיש

||
2

החסידים האזינו לדברי נועם

||
1

וקבעו שמונת ימי חנוכה

||
4

הזמין את החסידים לשמחתו

||
1

האדמו"ר העניק מטבעות

|

"זאת חנוכת המזבח"

||
1

שיירי מצווה

|

בליל יום הנשגב

||
9

