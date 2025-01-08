האם מברכים 'המוציא' על 5 סופגניות? למה אסור להדליק נרות חנוכה בחדר המלון (וזה לא רק בגלל גלאי העשן)? חייל עם פנס בשטח - האם מברך? ומהי הסגולה הנדירה עם בגדי הילדים? | הגאון הרב גדעון בן משה, הרב איתי בן אהרון ומאיר גיא פיניאן במשדר "ימי בינה" חגיגי לחנוכה בהגשת יוסי עבדו עם ההלכות, הסגולות, הקמעות - וכל מה שלא ידעתם • צפו בתוכנית (חנוכה)
מאות חסידי באבוב נאספו ביום זאת חנוכה לתפילת שחרית בצל האדמו"ר | אחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים לכבוד היום, ונשא מאמרותיו על גודל מעלת ימי חנוכה | בסיום הטיש עברו קהל החסידים לקבלת מטבעות ברכה כסגולה לשמירה, ברכה והצלחה (חסידים)
למחרת יום זאת חנוכה, התפלל האדמו"ר מסאטמר תפילת שחרית עם תלמידי שיעור ד' מהישיבות הגדולות ד'סאטמר בארה"ב | אחר התפילה העניק להם מטבעות ברכה, ובהמשך יצא אל חצר הישיבה למעמד ייחודי של 'שריפת הפתילות והשמנים', בסיומה פתחו הבחורים במחול סביב הרבי ומדורת האש (חסידים)
חצה"ק מכנובקא בעלזא סערה בשבועות האחרונים בעקבות בחירות פנימיות לחברי וועד בית המדרש הגדול ההולך ונשלם לתפארה | הבחירות התקיימו בימי החנוכה, ולפניכם תיעוד מ'זאת חנוכה' בחצר האדמו"ר, לאחר היוודע תוצאות הבחירות הפנימיות לקהל החסידים בלבד (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין הופיע במהלך ימי החנוכה למעמד הדלקת נרות חנוכה בבית מדרשו בבני ברק | ביום זאת חנוכה ערך הרבי טיש למאות חסידיו - בטיש אשר נקרא מהמיוחדים בשנה בחסידות, השתתפו רבני החסידות, וגם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק שנשא דברים במעמד האדמו"ר (חסידים)
כנהוג בחצרות הקודש, ערך האדמו"ר משומרי אמונים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד 'שריפת הפתילות' בהיכל בית מדרשו, כשכל החסידים הביאו את הפתילות והשמנים שנותרו בבתיהם למעמד הנשגב | טרם המעמד שיחק הרבי בסביבון מעץ, וחילק 'מעות חנוכה' לחסידיו | תיעוד (חדשות חסידים)
בהיכל מוסדות 'אור דוד' בבני ברק נערכה בליל 'זאת חנוכה', מסיבת חנוכה בה השתתפו ראש הישיבה והמוסדות | במהלך המסיבה העלה נשיא המוסדות נרות חנוכה, ובהמשך נשאו הקהל תפילה להשבת החטופים ולשלום החיילים (חסידים)
בסיום ימי החנוכה המאירים ערך האדמו"ר מבאבוב את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק | בשיאו של ה'טיש' שיחק הרבי עם הסביבון כנהוג, תוך שהוא מפריש מעות לצדקה כפי מנהג הצדיקים, בהמשך עברו החסידים לפני האדמו"ר וגם הם שיחקו עם הסביבון ותרמו סכומי עתק לצדקה (חסידים)
על אף הקור העז, רבבות מתפללים הגיעו ביום חמישי האחרון, אל אתרא קדישא מירון, להעתיר בתפילה ובתחנונים, עבור ישועת הכלל והפרט לרגל יום הנשגב 'זאת חנוכה', יום חתימת הדין - יום המסוגל לתפילות ובקשות | ברחבת הציון אף נערכו ריקודים לצד הורים נרגשים שחגגו 'חלאקה' לילדיהם | הצלם דוד כהן תיעד (חרדים)
הגאון רבי בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, המבקר בימים אלו בארה"ק, ביקש לעלות לתורה בספרו של הבעל שם טוב הק', הנמצא בגנזי האדמו"ר ממכנובקא בעלזא | האדמו"ר נעתר לכבודו של האורח הרם, וביום חמישי (זאת חנוכה) הופיע לתפילה בבית מדרשו של האדמו"ר, ועלה לתורה כולו נרגש | אחר התפילה נועד לביקור בחדרו של הרבי למשך זמן ניכר (חסידים)
בליל זאת חנוכה ערך האדמו"ר מסאדיגורה את מעמד ההדלקה המרכזית בהיכל הטישים בחצר הקודש בבני ברק בהשתתפות מאות חסידים | בטיש שערך הרבי בהמשך חזר על מאמרו של זקינו ברום מעלת גדלת יום הנשגב 'זאת חנוכה' | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה נאספו ביום זאת חנוכה במרכז החסידות 'היכלי רוזנטל' בבני ברק, לטיש 'זאת חנוכה' שערך האדמו"ר עם חלוף שמונת ימי האורה | במהלך הטיש חילקו לחסידים 'סופגניות', והרבי נשא אמרות קודש ברום מעלת ימי החנוכה (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ ערך היום את השולחן לכבוד 'זאת חנוכה', בהשתתפות אלפי חסידים מכל רחבי הארץ | האדמו"ר אשר שהה לימי החנוכה במעונו בקריית ויז'ניץ צפוי לחזור הערב למעון הנופש בנתניה | האדמו"ר הזמין את כלל החסידים להשתתף בשמחת נישואי נכדתו בחודש שבט הקרוב (חסידים)
קהל חסידי ואוהדי בית אשלג, נטלו חלק במעמד הדלקת נרות חנוכה המרכזי ביום 'זאת חנוכה', ע"י האדמו"ר, במעמד שולב גם שמחת החלאקה לנין האדמו"ר, נכד לחתנו הרה"ג חנוך חיים שיף מליזענסק, בן לבנו הרב שלמה בנימין שיף | אחר הטיש עברו החסידים להתברך כשהאדמו"ר מעניק לכל אחד מטבע לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
החל מהבוקר (חמישי, זאת חנוכה) פקדו אלפים את ציון קבר הרשב"י במירון לרגל היום האחרון בחג החנוכה | ביום "זאת חנוכה", היום השמיני והאחרון של חג החנוכה, נוהגים רבים לפקוד את ציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, מתוך אמונה בסגולות המיוחדות של יום זה (חדשות, חרדים)
זאת חנוכה כבר כאן - מה עושים עם השמן שנותר מנרות של חנוכה?
| האם כל השמן שהוקצה למצווה אסור בשימוש, ומה הדין אם נערך תנאי מראש? | הסגולה הנודעת לריפוי
‘שושנה’ ברגל והרמז מפיוט ‘מעוז צור’
| ומה
ענה הגר"ח
קנייבסקי שנשאל על הסגולה?
(יהדות ואקטואליה)
חסידי צאנז ז'ימגראד התאספו אמש (ליל זאת חנוכה) למעמד הדלקת נרות חנוכה ע"י האדמו"ר, ובהמשך זכו להסב על שולחנו בטיש שערך במיוחד לכבוד היום | האדמו"ר חילק משייירי הדג הענק לכלל החסידים, וכן נשא אמרות קודש ברום מעלת היום וסגילותיה (חסידים)