ימי חג החנוכה עברו על רבבות חסידי ויז'ניץ בהתרגשות דקדושה וברוממות הרוח, כאשר זכו לחזות בנועם עבודתו הקדושה של האדמו"ר מויז'ניץ במעמדי האורה, בהדלקת הנרות מדי ערב, בהיכל בית המדרש הגדול במרכז השיכון בבני ברק.

שיאו של החג נרשם במהלך השבת האחרונה, אז שהו רבבות חסידים בצילו של הרבי. בנייני המוסדות הוכשרו מבעוד מועד לקליטת המוני האורחים, שנשארו בשיכון עד לאחר מעמד ההדלקה המרהיב במוצאי השבת.

אמש, בשעות אחר הצהריים של 'זאת חנוכה', ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור לרגל נעילת החג. לאחר שנשא דברות קודש חוצבי להבות, פצח הרבי בריקוד נלהב "אש קודש", כשהוא סוחף אחריו את קהל האלפים. רגע השיא נרשם כאשר הרבי הכניס למעגל את שלושת בניו, הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ, הגה"צ רבי יצחק ישעיה הגר, והגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, לקול שירת הניגון "יש בורא עולם", במעמד שייזכר עוד זמן רב בדברי ימי החסידות.