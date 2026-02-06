( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים קשה אירעה הבוקר (שישי) בכיכר כופר היישוב ברמת גן, כאשר אוטובוס איבד שליטה במהלך פנייה, סטה ממסלולו והתנגש בעוצמה בחנות ובבניין סמוך.

עשרה בני אדם נפצעו בדרגות שונות, בהם אישה כבת 25 שנפצעה באורח אנוש ונלכדה מתחת לאוטובוס, וכן אישה כבת 60 שנפצעה באורח בינוני. שמונה נפגעים נוספים פונו במצב קל. הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד״א סמוך לשעה 11:30. צוותים גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ הוזעקו לזירה, שם העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעים. הצעירה שנפצעה אנוש סבלה מחבלות רב־מערכתיות לאחר שהייתה לכודה מתחת לאוטובוס, ופונתה בדחיפות לבית החולים איכילוב. האישה שנפצעה בינוני סבלה מחבלת ראש, וגם היא פונתה לאיכילוב. יתר הפצועים, רובם נשים ומבוגרות, טופלו ופונו במצב קל. רצח בכוונה ושיבוש חקירה: כתב אישום חמור נגד החייל שירה בשריף חדיד בכביש 6 דוד הכהן | 11:22 עדי ראייה תיארו רגעים של בהלה ובלבול בשיחות עם וויינט ועם חדשות 12. ירון, ששהה במקום, סיפר כי שמע חריקה חזקה וצעקות, ולאחר מכן ראה אנשים רצים בניסיון להבין מה אירע. יעל, עדת ראייה נוספת, אמרה כי “הכול קרה בשניות. אנשים נבהלו, חלק ברחו וחלק ניסו לעזור. בהתחלה לא הבנתי אם זו תאונה או פיגוע”.

נתנאל מיכלשוילי, בנו של בעל החנות שנפגעה, שחזר את רגעי ההתנגשות ואמר כי היה בקופה כאשר שמע “בום חזק”, ואז ראה מדפים, בקבוקים ופחיות עפים ממקומם. לדבריו, הציוד, השלט והתאורה של החנות ניזוקו קשות, והוא ואחרים ניסו להגיש סיוע ראשוני לפצועים עד להגעת כוחות ההצלה.

מהמשטרה נמסר כי הנהג טען בחקירתו הראשונית שלחץ בטעות על דוושת הגז במקום על הבלם במהלך הפנייה, איבד שליטה והאוטובוס המשיך עד שהתנגש במבנה. הנהג עוכב ונעצר לחקירה, ובוחן תנועה בודק את טענותיו. צומת הרחובות קריניצי–ביאליק נחסם לתנועה למשך זמן ממושך.

בשל מיקום התאונה והחשש הראשוני לאירוע ביטחוני, שב״כ מעורב בבדיקת נסיבות המקרה. במשטרה הדגישו כי כלל הכיוונים נבדקים.

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הגיע לזירה וציין כי מדובר בבניין ישן, וכי מהנדסים הוזעקו לבדוק את יציבותו ואת רמת המסוכנות.