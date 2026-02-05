לא רק שקדים ופיסטוקים טיש צבעוני | הפירות המבהיקים בטיש ט"ו בשבט בבערגסאז בבית מדרשו באלעד ערך האדמו"ר מבערגסאז את שולחנו לרגל ט"ו בשבט | השולחן נצבע בצבעי פירות מבהיקים, אננסים, רימונים, תפוזים ותאנים | בסיום הטיש יצאו החסידים כשהם עמוסים מלא חופניים פירות לברכה עבור בני הבית (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:16