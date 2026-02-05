כיכר השבת
לא רק שקדים ופיסטוקים

טיש צבעוני | הפירות המבהיקים בטיש ט"ו בשבט בבערגסאז

בבית מדרשו באלעד ערך האדמו"ר מבערגסאז את שולחנו לרגל ט"ו בשבט | השולחן נצבע בצבעי פירות מבהיקים, אננסים, רימונים, תפוזים ותאנים | בסיום הטיש יצאו החסידים כשהם עמוסים מלא חופניים פירות לברכה עבור בני הבית (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק בערגסאז (צילום: שימי פ. )
ט"ו בשבט בחצה"ק בערגסאז (צילום: שימי פ. )
ט"ו בשבט בחצה"ק בערגסאז (צילום: שימי פ. )
ט"ו בשבט בחצה"ק בערגסאז (צילום: שימי פ. )
ט"ו בשבט בחצה"ק בערגסאז (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הפתעה בשיא השמחה

|

מנהג עתיק יומין

|

תיעודים מרהיבים

|

המונים נהרו

||
1

לא רק שקדים ופיסטוקים

|

איחוד חצרות הקודש

||
1

מחזה של חג

|

חג לאילנות

||
2

בלהב אש קודש

||
1

חרדה בשידור חי

||
4

גלריית תמונות

|

החסידים התאכזבו

|

תיעוד מרהיב

|

מוויליאמסבורג ועד קרית יואל

|

חבלי משיח

||
1

פשטות של קדושה

|

כבוד המלכות

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר