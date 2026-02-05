הרבנים הציגו אחדות: מעמד סיום הרמב"ם עם קהל המונים ברחובות

ברוב פאר והדר נערך אמש (רביעי) מעמד חגיגי ומפואר של סיום הרמב"ם בבית כנסת חב"ד המרכזי ברחובות, בהתאם לתקנת הרבי מליובאוויטש ללמוד בכל יום ויום מספר משנה תורה לרמב"ם.

המעמד נערך בהשתתפות קהל רב מכלל תושבי העיר שהגיעו להשתתף בחגיגה המיוחדת, לצד רבני העיר ובראשם רב מרכז העיר וחבר בית הדין הרבני של חסידי חב"ד בישראל הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, המועמד לרבה האשכנזי של העיר. אורח הכבוד של המעמד היה הגאון הגדול הרב גדעון בן משה, ראש כולל הוראה "יורו משפטיך" ואב"ד לממונות בירושלים, המועמד לרבה הספרדי של העיר.

עוד השתתפו באירוע וכיבדו את המעמד: הרב יהודה לייב נחמנסון, ראש כולל לדיינות, הוראה ומשפט; הרב שלמה מזרחי, רב שכונת אבן גבירול; הרב יוסף קהתי, רב שכונת אושיות ובית הכנסת זרגרוף הרב דוד דדון, רב קהילת ישרי לב הרב יגאל אבן דנאן, רב קהילת עטרת מרדכי, הרב אלימלך שחר, יו"ר מוסדות חינוך חב"ד ברחובות, הרב אפרים מיפעי, משפיע בקהילת חב"ד, הרב יחיאל גלוכובסקי, רב פארק המדע ובית הכנסת בית מנחם לצעירים, הרב ישראל ביינדמן, רב ושליח הרבי לשכונת המדע, גזבר וסגן יו"ר המועצה הדתית, הרב שאול גולדברג רבנים ואישי ציבור נוספים.

הנחה את האירוע בטוב טעם משנה לראש העיר הרב אריה ליפסקר, אשר הודה לעיריית רחובות והעומד בראשה מתן דיל, למחלקה למסורת יהודית, למועצה הדתית רחובות על השתתפותם בקיום המעמד. כמו"כ הרבנים בירכו את משתתפי המעמד על התמדתם בלימוד הרמב"ם היומי ועל שמירת תקנתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש, והזכיר את כל העוסקים במלאכה להצלחת המעמד המיוחד, הרב אלון אליהו הגבאי הראשי של בית כנסת חב"ד המרכזי וקהילת חב"ד ברחובות. הרב לוי לוין ראש כולל ערב ברחובות.