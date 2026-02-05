כיכר השבת
תופעה רחבה

שוב זה קורה | קיבלו ביטקוין - ובגדו במדינה: שני צעירים ישראלים נעצרו על ידי שב"כ

שני ישראלים צעירים מאזור ירושלים נעצרו בחשד לפעילות ריגול לטובת איראן • החשדות כוללים ביצעו משימות ביטחוניות לטובת המשטר בטהרן | השניים נעצרו על ידי שב"כ (חדשות)

נושאת הכטב"מים של איראן ה"שהיד באגרי" (צילום: רשתות ערביות)

שני צעירים כבני 20 תושבי ירושלים נעצרו בחשד שביצעו משימות ביטחוניות עבור מודיעין איראני בחודשים האחרונים, כך דיווח היום (חמישי) שב"כ.

נגד השניים צפוי להגיש כתב אישום לאחר חקירה משותפת של המשטרה והשב"כ.

לפי ההודעה, גורמי מודיעין מ הפעילו בחודשים האחרונים שני תושבים מאזור ירושלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות בישראל. הפרטים הותרו היום לפרסום על ידי שב"כ ומשטרת ישראל.

על פי החשד, השניים, צעירים בשנות ה-20 לחייהם, פעלו מתוך מודעות לכך שהם עומדים בקשר עם גורמים עוינים מאיראן, וקיבלו בתמורה לפעילותם תשלום כספי שהועבר אליהם באמצעות ארנקים דיגיטליים.

השניים נעצרו במהלך החודש שעבר ונגד החשודים צפוי להיות מוגש כתב אישום בקרוב. מהחקירה עולה כי הפעולות שביצעו הוגדרו כמשימות ביטחוניות שנועדו לשרת את המודיעין האיראני בתוך שטחי המדינה.

מטעם גורמי הביטחון נמסר בעקבות המעצר כי "מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור עויינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

