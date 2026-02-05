שני צעירים כבני 20 תושבי ירושלים נעצרו בחשד שביצעו משימות ביטחוניות עבור מודיעין איראני בחודשים האחרונים, כך דיווח היום (חמישי) שב"כ.

נגד השניים צפוי להגיש כתב אישום לאחר חקירה משותפת של המשטרה והשב"כ.

לפי ההודעה, גורמי מודיעין מאיראן הפעילו בחודשים האחרונים שני תושבים מאזור ירושלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות בישראל. הפרטים הותרו היום לפרסום על ידי שב"כ ומשטרת ישראל.

על פי החשד, השניים, צעירים בשנות ה-20 לחייהם, פעלו מתוך מודעות לכך שהם עומדים בקשר עם גורמים עוינים מאיראן, וקיבלו בתמורה לפעילותם תשלום כספי שהועבר אליהם באמצעות ארנקים דיגיטליים.

השניים נעצרו במהלך החודש שעבר ונגד החשודים צפוי להיות מוגש כתב אישום בקרוב. מהחקירה עולה כי הפעולות שביצעו הוגדרו כמשימות ביטחוניות שנועדו לשרת את המודיעין האיראני בתוך שטחי המדינה.

מטעם גורמי הביטחון נמסר בעקבות המעצר כי "מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור עויינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה".