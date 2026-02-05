כיכר השבת
כסא מלכותי חדש, וכינוס נגד פגעי הטכנולגיה: ט"ו בשבט בחצה"ק פאפא 

חסידי פאפא ציינו את ט"ו בשבט במעמדים מיוחדים | בטיש שערך האדמו"ר לאלפי החסידים, ובכינוס לחיזוק גדרי קדושה בטכנולגיה בקרב הדור הצעיר | צפו בתיעודים (חסידים)

ט"ו בשבט בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)

חסידי פאפא ציינו את ראש השנה לאילנות בשורת מעמדים בראשות האדמו"ר, ששילבו בין שולחן הטהור לכלל החסידים, לבין חיזוק ענייני טכנולגיה בקרב הדור הצעיר.

בליל חמישה עשר ערך הרבי את הטיש בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת ווילאמסבורג שבברוקלין ניו יורק, לשם נהרו אלפי חסידים. תשומת לב מיוחדת הופנתה לעבר כיסא האדמו"ר החדש, עליו ישב הרבי לראשונה במהלך עריכת השולחן.

בניגוד למקובל עד כה בחצרות אדמו"רים, שם השימוש בעור בהמה נעשה בעיקר עבור נרתיקי תפילין וספרי קודש, בחסידות פאפא רשמו חידוש משמעותי כאשר גם ריפוד כיסא האדמו"ר נעשה מעור בהמה, מה שיצר מראה ייחודי ומכובד שטרם נראה כמותו ברהיטי השרד של החצר. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה וחילק מפירות החג לקהל החסידים.

ביום חמישה עשר הופיע הרבי בהדרו בבניין התלמוד התורה של החסידות. שם נערך ביוזמת ארגון 'רוממתנו', מעמד מיוחד לחיזוק גדרי הקדושה בענייני טכנולוגיה.

