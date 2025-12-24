כיכר השבת
השינוי במיקום וההתעלות בלבבות

תחת קורת גג בית המדרש הגדול: שעות של דבקות בטיש ברחמסטריווקא

מעמדי החנוכה בחצר הקודש רחמסטריווקא הגיעו לשיאם בטיש "זאת חנוכה" שערך האדמו"ר ביום הגדול | בשל קהל ההמונים ומפאת צרות המקום, הוחלט השנה להעתיק את עריכת השולחן מהיכל הטישים אל היכל בית המדרש | במהלך הטיש, שנמשך שעות ארוכות של התעלות ודבקות עילאית, נשא האדמו"ר דברות קודש (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)

