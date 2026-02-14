כיכר השבת
צ'אנס אחרון להסכם

דיווח דרמטי: ארה"ב נערכת למערכה ממושכת באיראן | השיחות יתחדשו השבוע - והפעם בשוויץ 

למרות הניסיון האמריקני המר ממלחמות אפגניסטן ועיראק, הממשל בוושינגטון הורה להיערך לאפשרות של מלחמה ממושכת עם איראן, כך לפי דיווח שמתפרסם ב'רויטרס' | הדיווח מתפרסם ברקע שיחות המשא ומתן שנמשכות בין ארה"ב לאיראן, כאשר הפגישה הקרובה תתקיים ביום שלישי הקרוב בז'נבה (חדשות) 

1תגובות
מטוסי צבא ארה"ב בגיחה באזור (סנטקום)

צבא השלים הכנות לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת נגד איראן, אשר עשויה להימשך מספר שבועות, כך לפי דיווח דרמטי שהתפרסם בשבת ב'רויטרס'.

גורמים רשמיים בממשל אישרו בשיחה עם הכתבים כי מדובר בתכנון למבצע רחב היקף שיצא לפועל במידה והנשיא דונלד טראמפ יורה על כך, וזאת על רקע המתיחות הגוברת סביב תוכנית הגרעין והטילים של טהראן.

בניגוד לפעולות עבר שהתמקדו בנכסי גרעין בלבד, התכנון הנוכחי כולל פגיעה אפשרית במוסדות מדינה ומתקנים ביטחוניים של המשטר האיראני.

מדובר בגישה חדשה מצדו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהתנגד עד כה בתוקף לפעולה ארוכה וממושכת, כאשר ארה"ב הייתה מעוניינת עד כה להימנע בכל מחיר ממלחמה בסגנון אפגניסטן-עיראק, שם נהרגו אלפי חיילים אמריקנים.

כפי שדווח, הפנטגון ממשיך לעבות את נוכחותו הצבאית באזור. לאחרונה נשלחה למזרח התיכון נושאת מטוסים נוספת המלווה באלפי לוחמים, משחתות טילים ומטוסי קרב מתקדמים. דוברת הבית הלבן, אנה קלי, הבהירה כי "הנשיא טראמפ מחזיק את כל האפשרויות על השולחן בנוגע לאיראן". לדבריה, הנשיא בוחן עמדות שונות אך יקבל את הכרעתו "על סמך מה שטוב ביותר עבור המדינה שלנו והביטחון הלאומי".

ההיערכות הצבאית מתבצעת בשעה ששליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים להיפגש ביום שלישי הקרוב בז'נבה עם נציגים איראנים בתיווך עומאן. שוויץ אישרה הערב כי תארח ביום שלישי את משלחות המשא ומתן משתי המדינות.

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, הודה כי למרות השאיפה להגיע להסכם, המשימה נותרת קשה לביצוע. גם בירושלים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, וראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש בפגישתו עם טראמפ כי כל הסכם עתידי חייב לכלול את המרכיבים החיוניים לביטחון ישראל.

באיראן מזהירים מפני השלכות של תקיפה אמריקנית. משמרות המהפכה הצהירו כי כל פגיעה בשטח המדינה תוביל לתגובה נגד בסיסים אמריקניים הפרוסים ברחבי המזרח התיכון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חמיני צריך לספור את השעון לאחור זמנו קצוב
שמעון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר