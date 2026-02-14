צבא ארצות הברית השלים הכנות לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת נגד איראן, אשר עשויה להימשך מספר שבועות, כך לפי דיווח דרמטי שהתפרסם בשבת ב'רויטרס'.

גורמים רשמיים בממשל אישרו בשיחה עם הכתבים כי מדובר בתכנון למבצע רחב היקף שיצא לפועל במידה והנשיא דונלד טראמפ יורה על כך, וזאת על רקע המתיחות הגוברת סביב תוכנית הגרעין והטילים של טהראן.

בניגוד לפעולות עבר שהתמקדו בנכסי גרעין בלבד, התכנון הנוכחי כולל פגיעה אפשרית במוסדות מדינה ומתקנים ביטחוניים של המשטר האיראני.

מדובר בגישה חדשה מצדו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהתנגד עד כה בתוקף לפעולה ארוכה וממושכת, כאשר ארה"ב הייתה מעוניינת עד כה להימנע בכל מחיר ממלחמה בסגנון אפגניסטן-עיראק, שם נהרגו אלפי חיילים אמריקנים.

כפי שדווח, הפנטגון ממשיך לעבות את נוכחותו הצבאית באזור. לאחרונה נשלחה למזרח התיכון נושאת מטוסים נוספת המלווה באלפי לוחמים, משחתות טילים ומטוסי קרב מתקדמים. דוברת הבית הלבן, אנה קלי, הבהירה כי "הנשיא טראמפ מחזיק את כל האפשרויות על השולחן בנוגע לאיראן". לדבריה, הנשיא בוחן עמדות שונות אך יקבל את הכרעתו "על סמך מה שטוב ביותר עבור המדינה שלנו והביטחון הלאומי".

ההיערכות הצבאית מתבצעת בשעה ששליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים להיפגש ביום שלישי הקרוב בז'נבה עם נציגים איראנים בתיווך עומאן. שוויץ אישרה הערב כי תארח ביום שלישי את משלחות המשא ומתן משתי המדינות.

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, הודה כי למרות השאיפה להגיע להסכם, המשימה נותרת קשה לביצוע. גם בירושלים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, וראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש בפגישתו עם טראמפ כי כל הסכם עתידי חייב לכלול את המרכיבים החיוניים לביטחון ישראל.

באיראן מזהירים מפני השלכות של תקיפה אמריקנית. משמרות המהפכה הצהירו כי כל פגיעה בשטח המדינה תוביל לתגובה נגד בסיסים אמריקניים הפרוסים ברחבי המזרח התיכון.