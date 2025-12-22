כיכר השבת
בפתח ה'דאווין צימר'

"מה שצדיקים לא פועלים בתשרי - יהודי פשוט פועל היום": 'זאת חנוכה' בסאדיגורה

בהיכל הטישים הגדול של חסידות סאדיגורה בבני ברק, התאספו מאות חסידים לטיש 'זאת חנוכה' בצל הקודש של האדמו"ר | טרם הטיש ערך הרבי את מעמד הדלקת הנרות בפתח ה'דאווין צימר' | במהלך הטיש הזכיר האדמו"ר את שגב קדושת היום, כפי המובא בשם זקנו הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שמה שצדיקים אינם יכולים לפעול בחודש תשרי – יכול יהודי פשוט לפעול ביום זאת חנוכה | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת מטבעות לשמירה, לברכה ולהצלחה. (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק סאדיגורה (צילום: י. פריד)
כיכר השבת
