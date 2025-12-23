ימי החנוכה המאירים שחלפו על אלפי חסידי באבוב בארה"ב, הגיעו לשיאם ב"טיש" המרכזי שערך האדמו"ר בצהרי יום 'זאת חנוכה', בהיכל בית המדרש הגדול בלב בורו פארק.

במהלך כל ימי החנוכה, הפך בית המדרש למוקד של התעלות, כאשר אלפי חסידים חזו בעבודת הקודש של האדמו"ר מבאבוב בעת הדלקת הנרות. השירה האדירה והניגונים המעוררים של חסידות באבוב הרעידו את קירות ההיכל והכניסו בקהל אור של קדושה.

כאמור, בשיאו של יום "זאת חנוכה", ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהשתתפות קהל רב. במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש ודברי התעוררות, בהם קרא לחסידים לנצל את האור המיוחד של חנוכה ולהמשיך אותו הלאה לכל ימות השנה. "יש לאגור מהקדושה של הימים הללו אל תוך ימי החול האפורים", עורר הרבי את הקהל, תוך שהוא מדגיש את כוחה של ההתחדשות בעבודת השם.

רגע מיוחד ומרגש נרשם בסיומו של הטיש, כאשר הגיע זמן המנהג העתיק והחביב בחצר הקודש באבוב, משחק הסביבון.

כמיטב המסורת, זכו זקני החסידים ופארי העדה לגשת אל שולחן המלכות ולשחק בסביבון בסמוך לאדמו"ר, מחזה שהעלה זיכרונות של דורות קודמים.