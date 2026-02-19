כיכר השבת
סערת חוק הגיוס

סמוטריץ' במתקפה על דרעי וגפני: "הפכו את היועמ"שית לכנסת לאיזה רשכּבְּהַ"ג"

שר האוצר סמוטריץ' במתקפה על אריה דרעי ומשה גפני הדורשים להעביר חוק גיוס שיזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת: "אנחנו צריכים להחליט מה החוק הנכון, בשביל זה אנחנו בכנסת, הפכנו אותם לבעלת הבית ?מי הם בכלל?" (חרדים)

8תגובות
ח"כ דרעי ושר האוצר סמוטריץ' (צילום: פלאש Yonatan Sindel/Flash90)

שר האוצר סמוטריץ' יצא הבוקר (חמישי) במתקפה על ראשי הסיעות החרדיות ו הדורשים להעביר שיזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת: "אנחנו צריכים להחליט מה החוק הנכון, בשביל זה אנחנו בכנסת, הפכנו אותם לבעלת הבית?".

יצוין כי בסיעות החרדיות דורשים חוק גיוס שיזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת בכדי שהוא לא ייפסל מיידית בבג"צ ואף יצא נגדו צו ביניים שיעקר את החוק ומבחינתם 'רב הנזק על התועלת'.

בריאיון לרדיו 'קול ברמה' תקף : "אני לא מצליח להבין את חברי החרדים, הפכו את היועמ"שית לכנסת לאיזה רשכּבְּהַ"ג, הכל היא תחליט, גם לא בג"ץ. אנחנו צריכים להחליט מה החוק הנכון, בשביל זה אנחנו בכנסת, אני לא מבין את זה. הפכנו אותה לבעלת הבית? היא תחליט עכשיו אם יהיה או לא יהיה חוק?".

סמוטריץ' המשיך בדבריו הנוקבים ואמר: "אנחנו נלחמים באקטיביזם המשפטי ובגלי בהרב-מיארה שרוצה להשתלט פה על המערכת, אז אנחנו הופכים עכשיו את היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון למאן דאמר, מישהו בחר בה? מי היא בכלל? יש לה את העמדה שלה, אנחנו צריכים לחוקק. אם בג"ץ יפסול, ייתן צו ביניים - תוך שבוע נחוקק מחדש".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
סמוטריץ ממש צודק הרי בג"ץ יכול לפסול את החוק על אף תמיכת היועצת של הכנסת כי בג"ץ פוסק כפי שהבטן של השופט אומר לו באותו רגע לא מעניין אותו החוק אלא נטיית לבו, ולכן אין משמעות למה שיועצת הכנסת אומרת.
משה
הוא צודק אבל בתחבולות תעשה לך מילחמה
יוסף חיים נעים
4
ממשלת ימין היא אסון לעולם התורה...מפח לפח..צריך לחשוב אחרת
נונו
אסון לחרדים, לא לעולם התורה...
דב
3
אבל מה זה יעזור לחוקק מחדש אם כל פעם בגץ יוציא הקפאה לחוק והוא לא יהיה פעיל אף פעם הבעיה גם אם יחוקקו מחדש כל פעם מחדש בגץ לא יאפשר לחוק להיות פעיל אז מה הקטע
Or

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר