שר האוצר סמוטריץ' יצא הבוקר (חמישי) במתקפה על ראשי הסיעות החרדיות אריה דרעי ומשה גפני הדורשים להעביר חוק גיוס שיזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת: "אנחנו צריכים להחליט מה החוק הנכון, בשביל זה אנחנו בכנסת, הפכנו אותם לבעלת הבית?".

יצוין כי בסיעות החרדיות דורשים חוק גיוס שיזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי לכנסת בכדי שהוא לא ייפסל מיידית בבג"צ ואף יצא נגדו צו ביניים שיעקר את החוק ומבחינתם 'רב הנזק על התועלת'.

בריאיון לרדיו 'קול ברמה' תקף השר סמוטריץ': "אני לא מצליח להבין את חברי החרדים, הפכו את היועמ"שית לכנסת לאיזה רשכּבְּהַ"ג, הכל היא תחליט, גם לא בג"ץ. אנחנו צריכים להחליט מה החוק הנכון, בשביל זה אנחנו בכנסת, אני לא מבין את זה. הפכנו אותה לבעלת הבית? היא תחליט עכשיו אם יהיה או לא יהיה חוק?".

סמוטריץ' המשיך בדבריו הנוקבים ואמר: "אנחנו נלחמים באקטיביזם המשפטי ובגלי בהרב-מיארה שרוצה להשתלט פה על המערכת, אז אנחנו הופכים עכשיו את היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון למאן דאמר, מישהו בחר בה? מי היא בכלל? יש לה את העמדה שלה, אנחנו צריכים לחוקק. אם בג"ץ יפסול, ייתן צו ביניים - תוך שבוע נחוקק מחדש".