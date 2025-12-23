כיכר השבת
כְּדֵי לְהוֹדוֹת עַל נִפְלְאוֹתֶיךָ

זאת חנוכה באנטווערפן | המונים בטיש אצל האדמו"ר מפשעווארסק

בצהרי יום זאת חנוכה ערך האדמו"ר מפשעווארסק, זקן צדיקי אירופה, את שולחנו הטהור לכבוד היום בהשתתפות מאות מחסידיו ורבים מבני העיר | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מפשעווארסק בטיש זאת חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בטיש זאת חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בטיש זאת חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בטיש זאת חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מפשעווארסק בטיש זאת חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מנהג ישראל תורה

|

בירושלים של מעלה

|

נֵר לְרַגְלִי תּוֹרָתֶךָ

|

האורות של לונדון

||
1

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

היכל בית המדרש רעד

||
1

דבקות ברבותיו

||
4

הושיעה את עמך

||
2

בפתח ה'דאווין צימר'

||
2

נדיבות של צדיק

|

מצפת ועד אשדוד

|

"שריפת פתילות בוטיק"

||
1

רבבות בלב אחד

||
3

קרב בלימה על הבגדים המשונים

||
8

בחנוכיית האבות

||
4

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

||
8

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר