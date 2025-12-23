זאת חנוכה באנטווערפן | המונים בטיש אצל האדמו"ר מפשעווארסק

אלפי חסידי באבוב זכו לשאוב מקור חיים במעמדי ההוד מדי ערב מלילות החנוכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבורו פארק בצילו של האדמו"ר • צפו בתיעוד ממעמדי הדלקת הנרות ומהמנהג העתיק כשזקני החסידים שיחקו במשחק הסביבון לפני הקודש (חסידים)
צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מהימים האחרונים של ימי חג החנוכה בחצר הקודש צאנז • ממעמדי ההדלקה בערב ומוצאי שב"ק, חלוקת מעות חנוכה לאלפי ילדי הת"תים, מעמד חלוקת התעודות המיוחד לבחורים המצטיינים במוצאי שבת, ה'פשעטיל' המסורתי ושריפת הפתילות בחצר בית האדמו"ר (חסידים)
אחרי ההצלחה הכבירה בל"ג בעומר, כבש המשפיע הצעיר לבית בידרמן את הבירה הבריטית פעם נוספת | אלפים נהרו לאולמי 'פרדס' למעמד 'זאת חנוכה' מרומם, שערך הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, מעמד בו שילב דברי התעוררות וריקודים נלהבים • צפו בתיעוד המסכם של הצלם דודי בראון (חסידים)
רגעי השיא של חג החנוכה בעיה"ק ירושלים: האדמו"ר מתולדות אהרן ערך אמש את מעמד שריפת הפתילות והשמנים בהיכל בית מדרשו הגדול • בראש העסקנים שעמדו על השולחן נצפה העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען האסירים החרדים • צפו בתיעוד מהריקוד הנלהב לאחר הדלקת המדורה (חסידים)
תיעוד ענק ומרהיב מהימים האחרונים של חג החנוכה בחצה"ק ויז'ניץ, ובשיאו - טיש 'זאת חנוכה' שערך האדמו"ר באנפין נהירין | במהלך הטיש פצח הרבי בריקוד "אש קודש" עם שלושת בניו הרבנים הצדיקים, לקול תרועת הרבבות | צפו (חסידים)
היסטוריה ורוממות רוח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: מאות חסידים שהשתתפו אמש בטיש 'זאת חנוכה', הופתעו לראות את האדמו"ר כשהוא "חבוש פאר" במלבוש הקאלפיק המסורתי • לראשונה הופיע הרבי במלבוש זה בטיש פומבי, כביטוי לדבקותו המוחלטת בדרכי רבותיו הקדושים לבית ויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול בקריית פרמישלאן בבני ברק, התאספו קהל החסידים לטיש נעילת ימי החנוכה בליל 'זאת חנוכה' | לצד האדמו"ר ישב מחותנו הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר, בנו של הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ | בסיום הטיש, לאחר ריקוד 'הושיעה את עמך וברך את נחלתך', עבר הקהל בסך לקבלת מטבעות קודש לברכה ולישועה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול של חסידות סאדיגורה בבני ברק, התאספו מאות חסידים לטיש 'זאת חנוכה' בצל הקודש של האדמו"ר | טרם הטיש ערך הרבי את מעמד הדלקת הנרות בפתח ה'דאווין צימר' | במהלך הטיש הזכיר האדמו"ר את שגב קדושת היום, כפי המובא בשם זקנו הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שמה שצדיקים אינם יכולים לפעול בחודש תשרי – יכול יהודי פשוט לפעול ביום זאת חנוכה | בסיום הטיש עברו החסידים לקבלת מטבעות לשמירה, לברכה ולהצלחה. (חסידים)
לא רבים זוכים להכיר מקרוב את הצדיק הנשגב, האדמו"ר מפשעמישל המתגורר במונסי, שדמותו המאירה נראית כמי שנלקחה מדורות קודמים | במהלך ימי החנוכה, נצפה האדמו"ר במעמד חלוקת "מעות חנוכה" כסגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה, אולם הקהל הופתע לגלות נדיבות יוצאת דופן | בעוד שבחצרות רבות נהוג לחלק מטבעות סמליים, האדמו"ר מפשעמישל העניק לכל חסיד וחסיד שטר של דולר | בסיומם של ימי החנוכה, התברר כי האדמו"ר חילק כמה אלפי דולרים מכיסו הפרטי | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
מאות חסידים חגגו במהלך ימי החנוכה בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מבישטנא, בת להרה"צ רבי אברהם נחמיה מאסקאוויטש מעיה"ק צפת, ובנו של האדמו"ר משאץ | הכלה היא נינת האדמו"ר ממעליץ מאשדוד. החתן הוא נכד האדמו"ר ממודז'יץ ובנו של האדמו"ר מאופלע | שמחת התנאים המרוממת, שאיחדה בין שושלות הקודש, נערכה בבית מדרשו של הסבא האדמו"ר מבישטנא בעיר פתח תקווה (חסידים)
כנהוג בהמוני חצרות הקודש, גם בחצר הקודש דארג התקיים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד שריפת הפתילות המסורתי, בו העלו באש את שיירי השמנים והפתילות מחנוכיית האדמו"ר שדלקו לאורך ימי החג | אולם, שלא כמו בחצרות רבות בהן נערכת מדורת ענק עבור כלל החסידים, בדארג שמרו על אופי ייחודי ומצומצם יותר, מעמד "שריפת פתילות בוטיק" | המעמד הוקדש אך ורק לפתילותיו האישיות של האדמו"ר, שנשרפו ביראת קודש מול קהל החסידים | בשיאו של המעמד המרומם, פצח הרבי בריקוד נלהב וסוחף שהלהיב את לבבות הקהל וחתם את ימי האורה (חסידים)
רבבות חסידי גור זכו מדי ערב להסתופף בצילו של האדמו"ר ולחזות בנועם עבודתו הקדושה במעמד הדלקת הנרות | אמש, בליל 'זאת חנוכה', שם הצלם שוקי לרר פעמיו אל עבר מרכז החסידות בירושלים, וחזר עם תיעוד מרהיב, החל מרגעי הכנסת חנוכיית הכסף על ידי העסקן לבית גור מוטי בבצ'יק, דרך מעמד ההדלקה של האדמו"ר והדלקת ה'שמש' על ידי בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, ועד למראות העוצמתיים של אלפי החסידים המזמרים מניגוני החג אל מול פני הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
דרמה בערלוי, במוצאי שבת האחרונה, לאחר שבת מרוממת בה התאספו אלפי החסידים לשבות בצילו, יצא האדמו"ר מערלוי במתקפה חריפה נגד הלבוש המודרני שחדר לקהילות החסידים • "היצר הרע מצא דרך לקרר את היידישקייט דרך הבגדים המשונים", זעק הרבי • וגם, הקריאה להקמת "חבורות" להתעלות בעבודת השם | הדברים המלאים (חסידים)
אלפי חסידי ביאלה נהרו אמש בליל 'זאת חנוכה' לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת הנרות במרכז החסידות בירושלים| האדמו"ר העלה את שלהבת אש הקודש בחנוכייה העתיקה מירושת אבותיו הקדושים, שהוצבה בפתח חדרו שבבית מדרשו | בסיום המעמד זימרו החסידים מניגוני החג בדבקות עילאית (חסידים)
גולת הכותרת של מעמדי החנוכה היו ללא כל ספק בחצרו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט כפר אתא, המנהיג את ממלכת אבותיו בעיה"ק ירושלים • מאות נהרו מכל רחבי ירושלים לחזות בנועם עבודתו | השיא בכל ערב, ניגוני הכיסופים בכינור מול הנרות הקדושים, המעמד בישיבת 'אורייתא' והטיש שנמשך עד עלות השחר • תיעוד מסכם מהלילות המאירים והקדושים (חסידים)
לאחר עבודת הקודש של שמונת ימי חנוכה, העלה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שלהבת אש קודש בחנוכיית הזהב בהיכל בית מדרשו הגדול במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים, ולאחר שירת הזמירות והפיוטים כנהוג, שרף האדמו"ר את הפתילות מתוך רגשי קודש נעלים לקול שירה אדירה לשנה הבאה בירושלים הבנויה (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מטעמשוואר בבני ברק, רבתה השמחה עם היוודע הבשורה המרנינה על לידת נינו, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער | בצל השמחה חבש הרבי בגדי שבת, והעלה נרות חנוכה מתוך שמחה של מצווה כשהוא מודה להשי"ת על רוב חסדיו שעשה עמו (חסידים)
בני משפחתו ותלמידיו של הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, שהתאספו לשבות במחיצתו בשבת חנוכה, זכו עם צאת השבת ומיד לאחר ההבדלה לחזות בנועם עבודתו בהדלקת נרות החנוכה | טרם המעמד זימרו הנוכחים שירי רגש והתעוררות כהכנה למצווה (חרדים)
