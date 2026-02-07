כיכר השבת
מחבל שחדר לישראל בבוקר הטבח בשמחת תורה חוסל ברצועת עזה

לוחמי צה"ל חיסלו מחבל חמאס שהשתתף בטבח הנוראי בבוקר שמחת תורה | בשבוע שעבר המחבל חצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה וחוסל (צבא)

מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת זיהו ביום חמישי מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

ממידע מודיעיני עולה כי המחבל שחוסל הוא מחמד צלאח אלדין חאלד אבו רקבה, מחבל מ שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני בבוקר שמחת תורה.

מדובר נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) הפועלים בצפון רצועת זיהו בערב שבת מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום וחיסלו את אחד המחבלים.

