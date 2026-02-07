מחבל שחדר לישראל בבוקר הטבח בשמחת תורה חוסל ברצועת עזה

כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו ביום חמישי מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

ממידע מודיעיני עולה כי המחבל שחוסל הוא מחמד צלאח אלדין חאלד אבו רקבה, מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני בבוקר שמחת תורה.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו בערב שבת מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר המחבלים במטרה להסיר את האיום וחיסלו את אחד המחבלים.