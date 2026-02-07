שעה קלה לאחר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע על הנסיעה הצפויה שלו השבוע לבית הלבן, לפגישה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בכדי לדון על השיחות עם איראן, הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, במתקפה חריפה על נתניהו.

לדברי איזנקוט: "מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות אבל לדבריו לא ידע דבר, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות ופיתח את תפיסת חיזוק חמאס, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות והוביל לפי עדותו את ישראל בעיוורון, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות אבל במקום לקחת אחריות רק משקר ומצייר בסלקטיביות את המציאות לטובתו האישית".

יו"ר 'ישר' הוסיף: "מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות ואפילו שריו שלו, מעידים עליו שהוא שקרן, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות ומונע ועדת חקירה ממלכתית שתמנע אסון דומה בעתיד - לא ראוי לתפקידו ולא ראוי להנהיג את העם הזה!".

איזנקוט סיים את דבריו הקשים ואמר: "הגיע הזמן ללכת לבחירות, לחדש את אמון הציבור במנהיגיו ולתת לציבור לשפוט מי אחראי באמת לאסון החמור בתולדות המדינה".