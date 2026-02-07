כיכר השבת
רגע לפני הנסיעה לבית הלבן

איזנקוט במתקפה חריפה על נתניהו: "לא ראוי לתפקידו ולא ראוי להנהיג את העם"

יו"ר ישר גדי איזנקוט במתקפה חריפה על רה"מ נתניהו: "נתניהו לא ראוי לתפקידו ולא ראוי להנהיג את העם הזה. הגיע זמן בחירות" (מדיני)

1תגובות
(צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

שעה קלה לאחר שראש הממשלה, , הודיע על הנסיעה הצפויה שלו השבוע לבית הלבן, לפגישה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בכדי לדון על השיחות עם איראן, הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, במתקפה חריפה על נתניהו.

לדברי איזנקוט: "מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות אבל לדבריו לא ידע דבר, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות ופיתח את תפיסת חיזוק חמאס, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות והוביל לפי עדותו את ישראל בעיוורון, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות אבל במקום לקחת אחריות רק משקר ומצייר בסלקטיביות את המציאות לטובתו האישית".

יו"ר 'ישר' הוסיף: "מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות ואפילו שריו שלו, מעידים עליו שהוא שקרן, מי שהיה ראש ממשלה שנים ארוכות ומונע ועדת חקירה ממלכתית שתמנע אסון דומה בעתיד - לא ראוי לתפקידו ולא ראוי להנהיג את העם הזה!".

איזנקוט סיים את דבריו הקשים ואמר: "הגיע הזמן ללכת לבחירות, לחדש את אמון הציבור במנהיגיו ולתת לציבור לשפוט מי אחראי באמת לאסון החמור בתולדות המדינה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (23%)

לא (77%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מי שהיה חלק מהדרג הביטחוני הבכיר ביותר במדינה יודע שאין אדם אחד שיודע הכול הערכות מודיעין הן תוצר של מערכות שלמות, לא של אדם אחד.
טל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר