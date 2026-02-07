עוד שבוע סוער עבר על כוחותינו, ובתוכנית "דבר השבוע" עם משה מנס לוקח אותנו למסע בין המוסתר העמוק והמפחיד ביותר בפוליטיקה הישראלית, לבין מידע בריאותי חשוב ומעניין וכלה בסרטונים וויראלים ומשעשעים או הומור קטלני נושך.

והשבוע בתוכנית:

צייד מכשפות? הקרב על ראשות השב"כ

בחלקו המרכזי והנוקב של המגזין, התארח עדו נורדן, יו"ר פורום הבכירים ובכיר לשעבר במשרד ראש הממשלה, מי שמכיר אישית את בצלאל זיני, שנמצא במרכז סערת החשדות להברחת סיגריות.

נורדן לא חוסך בביקורת על המערכת:

"סיכול ממוקד": נורדן טוען כי החקירה נגד בצלאל היא "ציד מכשפות" שמטרתו האמיתית היא למנוע מאחיו, דוד זיני, להתמנות לראשות השב"כ. לדבריו זו הפעם הראשונה שהוכנס סעיף המדבר על כך שאם אחד מקרוביו של ראש השב"כ ימצא בעבירה הרי שראש השב"כ צריך להתפטר. איך הם ידעו מראש?

"המערכת הלא-נבחרת מנסה לנהל את המדינה. הם סימנו את הציבור החרדי ואת המנהיגות הימנית-אמונית". היועמ"שיזציה: נורדן מסביר איך ה"יועץ" הפך ל"מחליט" וקורא להחזיר את הכוח לידי נבחרי הציבור: "אנחנו צריכים לשאול – האם יש לנו צבא שיש לו מדינה, או מדינה שיש לה צבא?".

פינת הפאנצ'און: הומור שחור על המצב

משה מנס ויוסי חיים מימון לא השאירו דף אחד נקי בספר האקטואליה: הביפר של נסראללה (האב): על מותו של אביו של רב-המרצחים: "המשפחה בהלם שלא הודיעו להם? בבית החולים אמרו ששלחו הודעה לכולם בביפר... לא קיבלתם?".

התמר והמחט: על הממצא המפחיד בתמר: "פעם בדקו תמרים מתולעים, היום צריך מגנומטר. זה יחקר אישית על ידי מח"ט שומרון (או מחט שומרון)".

המתחזה "נתניהו": על מנהל המכבסה ששינה את שמו לנתניהו והסתבך: "איך הוא לא קלט? ברגע שאתה נתניהו, זו עסקת חבילה – יש משפט ויש בעיות עם העוזרת". 'תהיה בריא': החור השחור של ליל שישי בגזרת הבריאות, אירח מנס את ישראל דיין, מדריך כושר שהגיע מהשטח ומנפץ את המיתוסים של המגזר. "הגענו ל-20,000 קלוריות בסוף שבוע חסידי אחד! חלה, צ'ונט, קידוש, 'שלום זכר' ופיצוחים – זה חור שחור ששום אימון לא יכול לסגור", מזהיר דיין. דיין, שהשיל בעצמו 50 קילו, מדגיש: "ירידה במשקל עושים במטבח, אימונים עושים בשביל הנשמה והשריר. אל תחשבו שאם רצתם אחרי האוטובוס, 'שרפתם' את הקוגל של הבוקר".

דהירה אל העושר: המכוניות המטורפות של הרשת

