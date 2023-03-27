מ"ציד המכשפות" בשב"כ ועד לחור השחור של הצ'ולנט: עדו נורדן חושף את הקרב על צמרת הביטחון, ישראל דיין מזהיר מהקלוריות של "שלום זכר", ופינת הפאנצ'און לא מרחמת על נסראללה. משה מנס בתוכנית "דבר השבוע" שצוללת לעומק הפוליטיקה, הבריאות והרשת.
המתנה זו מתנה: לאחר הפוגה קלה מהמסך, מירי שניאורסון שבה אליו עם תכנית דנדשה, "נפלאות התניא", בתוספת שחקנית חיזוק: אסתי משי זהב. יחד הן ינגישו - ניחשתן נכון - את התניא לכולנו ויתנו מענה לקושיות הכי קשות שלנו (נפלאות התניא, מאמע, כיכר TV)
הזמר ישי ריבו הופיע ב'לינקולן סנטר' במנהטן, האולם שמזוהה עם התזמורת הפילהרמונית, במסגרת קונצרט "האסק" ה-33 וכבש את המשתתפים יחד עם המנצח יואלי דיקמן • צפו בסיקור של סיון רהב מאיר בתוכניתו של רפי רשף ב'חדשות 12' (מוזיקה)
הרב הצדיק רבי מנחם ביטון, מנהיג קהילת 'מאיר ישא ברכה' בכפר סבא, ביצע אמש (ראשון) את הלהיט "תניא" במקאם זרקא בליווי סלסולים מיוחדים לכבוד שמחת חתן וכלה, בחתונת בנו של יהודה אזרד - והמשיך בנעימת "אנא ה' הושיעה נא" • צפו בווידאו (מוזיקה)