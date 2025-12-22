כיכר השבת
"שריפת פתילות בוטיק"

רק של הרבי | מעמד שריפת הפתילות והשמנים המצומצם והמרומם בחסידות דארג 

כנהוג בהמוני חצרות הקודש, גם בחצר הקודש דארג התקיים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד שריפת הפתילות המסורתי, בו העלו באש את שיירי השמנים והפתילות מחנוכיית האדמו"ר שדלקו לאורך ימי החג | אולם, שלא כמו בחצרות רבות בהן נערכת מדורת ענק עבור כלל החסידים, בדארג שמרו על אופי ייחודי ומצומצם יותר, מעמד "שריפת פתילות בוטיק" | המעמד הוקדש אך ורק לפתילותיו האישיות של האדמו"ר, שנשרפו ביראת קודש מול קהל החסידים | בשיאו של המעמד המרומם, פצח הרבי בריקוד נלהב וסוחף שהלהיב את לבבות הקהל וחתם את ימי האורה (חסידים)

מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)
מעמד שריפת הפתילות בדארג (צילום: שוקי לרר)

