בית משפט בצרפת הרשיע אתמול גבר בן 55 ברצח שכנו היהודי בן ה-89 בעיר ליון, אך קבע כי המעשה לא בוצע ממניע אנטישמי.

ההחלטה עוררה ביקורת חריפה מצד ארגונים יהודיים, עורכי דין ונציגי משפחת הקורבן, שטענו כי מערכת המשפט מתעלמת מדפוסי שנאה ברורים. התביעה מבקשת לגזור על הנאשם עונש של 20 שנות מאסר בפועל.

הנאשם, ראשיד חניש, הורשע ברצח רנה חג’ג’, קשיש יהודי שנדחף אל מותו מהקומה ה־17 בבניין מגוריו בליון במאי 2022. עם זאת, בית המשפט זיכה את חניש מהאישום של רצח בנסיבות מחמירות על רקע אנטישמי, וקבע כי לא הוכח קשר ישיר בין המעשה לבין דתו או זהותו של הקורבן.

בפסק הדין צוין כי אף שלנאשם עבר מתועד של התבטאויות אנטישמיות ופוסטים ברשתות החברתיות שכללו תכני שנאה ותיאוריות קונספירציה נגד יהודים וישראלים, אין די בכך כדי להוכיח מניע אידאולוגי למעשה עצמו. השופטת קבעה כי דעותיו של הנאשם אינן מהוות ראיה מספקת למניע אנטישמי במקרה הספציפי.

לפי קביעת בית המשפט, לאחר שדחף את חג’ג’ אל מותו, נטל הנאשם תעודה ודף בעברית שנמצאו בכיס מעילו של הקורבן וגזר אותם. עם זאת, השופטת ציינה כי אילו היה משמיד חפצים דתיים נוספים או סמלים יהודיים בדירת הקורבן, ניתן היה לראות בכך חיזוק לטענה למניע אנטישמי – דבר שלדבריה לא אירע.

במהלך המשפט טען חניש: “אני לא אנטישמי”, והציג עצמו כחברו של הקורבן. הוא התקשה להסביר את מעשיו והפנה למצבו הנפשי. מומחים שהעידו בתיק דיברו על פסיכוזה פרנואידית, הפרעת אישיות חמורה ותסמיני רדיפה, והדגישו כי מצבו הנפשי היה גורם משמעותי בהתנהגותו.

עו”ד אלן יעקובוביץ’, המייצג את LICRA ואת CRIF, אמר כי הנאשם היה “אובססיבי לדת היהודית”, והזהיר כי התעלמות מהרקע האידאולוגי של המעשה פוגעת במאבק באנטישמיות בצרפת.

גם עורכת הדין של בני משפחת הקורבן, מוריאל אוקנין-מלקי, אמרה לסוכנות הידיעות AFP כי פסק הדין “משקף את החברה שלנו”. לדבריה, “זו השתקפות של האופן שבו צרפת מתמודדת עם מכת האנטישמיות”.