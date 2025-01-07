מעמד ייחודי ונורא הוד התקיים על יד ציון הצדיק רבי יצחק בן יצחק גברא זי"ע הטמון במושב התימני עג'ור שבדרום, כאשר הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בחר את המקום לשרוף את הפתילות והשמנים מימי החנוכה | טרם שריפת הפתילות נשא המשפיע תפילה חרישית על הציון הק', ואחר התקיים מעמד ההדלקה בכלי זמר הלל ושיר לכבוד הצדיק מתוך ריקודים | צפו בתיעוד של הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
למחרת יום זאת חנוכה, התפלל האדמו"ר מסאטמר תפילת שחרית עם תלמידי שיעור ד' מהישיבות הגדולות ד'סאטמר בארה"ב | אחר התפילה העניק להם מטבעות ברכה, ובהמשך יצא אל חצר הישיבה למעמד ייחודי של 'שריפת הפתילות והשמנים', בסיומה פתחו הבחורים במחול סביב הרבי ומדורת האש (חסידים)
כנהוג בחצרות הקודש, ערך האדמו"ר משומרי אמונים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד 'שריפת הפתילות' בהיכל בית מדרשו, כשכל החסידים הביאו את הפתילות והשמנים שנותרו בבתיהם למעמד הנשגב | טרם המעמד שיחק הרבי בסביבון מעץ, וחילק 'מעות חנוכה' לחסידיו | תיעוד (חדשות חסידים)
אלפי חסידי צאנז השתתפו ב'זאת חנוכה' במעמד הדלקת הנר השמיני של האדמו"ר מצאנז ולאחר מכן קיבלו 'חנוכה געלט' מהרבי והאזינו לפלפול של האדמו"ר | למחרת, ערך האדמו"ר את מעמד שריפת הפתילות | תיעוד מסכם (חסידים)