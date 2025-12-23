עם סיומם של ימי החנוכה הנעלים, התאספו אמש אלפי חסידי תולדות אהרן למעמד המסורתי והמרגש של "שריפת הפתילות" – שריפת שיירי השמן והפתילות שנותרו מימי החג, מעמד הטומן בחובו סודות וכוונות עמוקות על פי תורת הסוד והחסידות.

המעמד נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת 'מאה שערים', שהיה גדוש עד אפס מקום בחסידים ואנשי מעשה שבאו לחזות בעבודת הקודש של האדמו"ר. רגע לפני הצתת מדורת האש, נצפה בקרבת המדורה העסקן הרב שמעון שישא, הידוע בפעילותו הענפה והמסורה למען האסירים החרדים הכלואים בגין אי גיוס לצבא.

עם הטלת השמן והפתילות אל תוך המדורה הגדולה, פצח האדמו"ר בריקוד נלהב וסוחף כשקהל האלפים מריעים בניגוני דבקות מתוך התעלות חסידית שחתמה את ימי החג ברוממות.