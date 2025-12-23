כיכר השבת
וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

האש שלא כבתה: האדמו"ר מתולדות אהרן בשריפת הפתילות וריקוד הנעילה

רגעי השיא של חג החנוכה בעיה"ק ירושלים: האדמו"ר מתולדות אהרן ערך אמש את מעמד שריפת הפתילות והשמנים בהיכל בית מדרשו הגדול • בראש העסקנים שעמדו על השולחן נצפה העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען האסירים החרדים • צפו בתיעוד מהריקוד הנלהב לאחר הדלקת המדורה (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)

עם סיומם של ימי החנוכה הנעלים, התאספו אמש אלפי חסידי תולדות אהרן למעמד המסורתי והמרגש של "שריפת הפתילות" – שריפת שיירי השמן והפתילות שנותרו מימי החג, מעמד הטומן בחובו סודות וכוונות עמוקות על פי תורת הסוד והחסידות.

המעמד נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת 'מאה שערים', שהיה גדוש עד אפס מקום בחסידים ואנשי מעשה שבאו לחזות בעבודת הקודש של האדמו"ר. רגע לפני הצתת מדורת האש, נצפה בקרבת המדורה העסקן הרב שמעון שישא, הידוע בפעילותו הענפה והמסורה למען האסירים החרדים הכלואים בגין אי גיוס לצבא.

עם הטלת השמן והפתילות אל תוך המדורה הגדולה, פצח האדמו"ר בריקוד נלהב וסוחף כשקהל האלפים מריעים בניגוני דבקות מתוך התעלות חסידית שחתמה את ימי החג ברוממות.

זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

נֵר לְרַגְלִי תּוֹרָתֶךָ

|

האורות של לונדון

|

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

דבקות ברבותיו

||
2

הושיעה את עמך

||
2

בפתח ה'דאווין צימר'

||
2

נדיבות של צדיק

|

מצפת ועד אשדוד

|

"שריפת פתילות בוטיק"

||
1

רבבות בלב אחד

||
1

קרב בלימה על הבגדים המשונים

||
8

בחנוכיית האבות

||
4

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

||
8

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

||
3
ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר