חשש להשקעה סינית סמויה: הפנטגון מתבקש לבדוק את אילון מאסק

שני סנאטורים דמוקרטים פנו לפנטגון בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית בנוגע לאפשרות שמשקיעים הקשורים לסין מחזיקים, לכאורה, במניות של חברת ספייס-אקס, תוך עקיפת מנגנוני פיקוח אמריקניים ובאופן העלול, לטענתם, לסכן את הביטחון הלאומי של ארצות הברית.

לפי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, במכתב שנשלח לשר ההגנה האמריקני פיט הגסת’, הביעו הסנאטורים אליזבת וורן ואנדי קים דאגה עמוקה מהאפשרות שכספים שמקורם בגורמים סיניים הוזרמו לספייס-אקס באמצעות חברות וקרנות הרשומות באיי קיימן ובאיי הבתולה הבריטיים – מנגנון שלדבריהם נועד להסוות את זהותם האמיתית של המשקיעים.

הסנאטורים הדגישו כי מעמדה של ספייס-אקס כחברה האחראית על רכיבים מרכזיים בתשתיות הביטחוניות של ארצות הברית מחייב רמת פיקוח מחמירה במיוחד.

החברה, שהוקמה על ידי אילון מאסק, משגרת לווייני מודיעין ותקשורת עבור צבא ארצות הברית, מפעילה את רשת הלוויינים סטארלינק, המשמשת גם את הפנטגון, ומספקת שירותים אסטרטגיים לבעלות בריתה של וושינגטון – בהן אוקראינה.

לדברי וורן וקים, כל החזקה סינית – ישירה או עקיפה – בספייס-אקס עלולה להפעיל את כללי הפיקוח האמריקניים הנוגעים לבעלות, שליטה או השפעה זרה בחברות רגישות, המוכרים כ-FOCI. כללים אלה נועדו למנוע חשיפה של מידע מסווג, טכנולוגיות מתקדמות או תשתיות ביטחוניות למדינות יריבות.

בפנייתם דרשו הסנאטורים ממשרד ההגנה לחשוף את היקף ההשקעות הסיניות, לבחון האם החברה כפופה לאמצעי צמצום סיכונים לפי כללי FOCI, וכן לבדוק האם יש להעביר השקעות זרות בספייס-אקס לבחינת הוועדה להשקעות זרות בארצות הברית.

עוד צוין במכתב כי רכישת חברת הבינה המלאכותית xAI בידי ספייס-אקס מגבירה את הדחיפות בבחינת זהות המשקיעים, נוכח השילוב בין טכנולוגיות חלל, תקשורת לוויינית ובינה מלאכותית במסגרת תאגיד אחד.

לפי מסמכי בית משפט בדלאוור, בשנה שעברה הורה בית המשפט על סילוקו של משקיע סיני מקרן ייעודית שנועדה לרכישת מניות ספייס-אקס, לאחר שהתברר כי החברה אינה מוכנה לאפשר החזקה סינית – גם עקיפה – במניותיה. הקרן נאלצה להשיב למשקיע סכום של כ־50 מיליון דולר.