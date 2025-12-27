כיכר השבת
יונה הנביא נסגר לתנועה 

במגש הקוגל של שבת | האדמו"ר מזוטשקא אמסנא שרף את הפתילות בין הממטרים

לאחר שבת גשומה וסוערת, ניצל האדמו"ר מזוטשקא אמסנא דקות ספורות של הפסקת הממטרים כדי לקיים את המנהגים העתיקים • המעמד המרהיב שכלל הבדלה רבתי, שריפת פתילות בתוך מגש ה'קוגל' וקידוש לבנה • תיעוד מליל מוצאי שבת ברחוב יונה הנביא (חסידים)

שריפת הפתילות בזוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)

מעמד מרהיב ורווי הוד חסידי התקיים הערב (מוצאי שבת) בחצר הקודש זוטשקא אמסנא ברחוב יונה הנביא בבני ברק. כאשר החסידים זכו להשתתף ברצף של שלושה מעמדי קודש שהתקיימו תחת כיפת השמיים, בראשות האדמו"ר.

מעמדי הקודש התקיימו לאחר שבת חורפית במיוחד, במהלכה ירדו גשמי זלעפות ללא הפסקה ברחבי העיר, עם צאת השבת חלה הפוגה בממטרים העזים. והחסידים ניצלו את דקות השקט של מזג האוויר כדי לקיים את מנהגי הקודש.

המעמדים נפתחו במעמד קידוש לבנה, בהמשך ערך האדמו"ר הבדלה תחת כיפת השמיים, מיד לאחר מכן, ניגש האדמו"ר לקיים את מנהג שריפת השמנים והפתילות שנותרו מחג החנוכה.

כנהוג בחצר הקודש, ערך האדמו"ר את שריפת הפתילות בתוך מגש של "קוגל" משבת קודש, מנהג הטומן בחובו סודות וכוונות עמוקות. הלהבות שעלו מתוך המגש האחידו את קדושת שבת המלכה עם אורות החנוכה שזה עתה חלפו, לקול שירת החסידים המרוממת.

בסיום המעמד, כשחזרו החסידים להיכל בית המדרש, החל הגשם לרדת שוב בעוז, מה שהעצים את תחושת ההשגחה הפרטית שליוותה את המעמד המרהיב.

קידוש לבנה בזוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
הבדלה בזוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
