אתמול (חמישי) נערכה בבית המדרש הצנוע "ריסקעווע" בפאתי שיכון סאטמר בבני ברק, שמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר מטעמשוואר, בן לנכדו חביבו הרב משה אריה לייפער, בנו של הרה"ג רבי יצחק מאיר לייפער, חתן הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ מטורקא, וחתנו של הרב יעקב יום טוב ליפמאן כץ.

בשמחה השתתף האורח, דודו של אבי הבן, אב"ד ריסקעווע ארה"ב, שהגיע במיוחד לארץ הקודש לרגל השמחה. הרב כובד בסנדקאות ואף שימש כמוהל.

בברכות כובד הסבא רבא, האדמו"ר מטעמשוואר, ובעמידה לברכות כובד הסבא הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ. בקהל ציינו בחיבה את הקאפטן הפרחוני החדש והודור שלבש הרב מנדלוביץ לכבוד השמחה הגדולה.

שמו של רך הנימול נקרא בישראל יוסף, על שמו של האדמו"ר מנדבורנה פתח תקווה זצ"ל.

קודם המעמד נצפה מראה מרומם, כאשר האדמו"ר מטעמשוואר התיישב יחד עם זקני ריסקעווע והצטרף לסדר הלימוד היומי בבית המדרש. באותה עת נצפה הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ עם הקפטן החדש, כשהוא מחפש ספר חסידות בארון הספרים העמוס של בית המדרש להכנה דרבה לקראת הברית.

לאחר המעמד הסבו חסידי ריסקעווע ובני המשפחה לסעודת מצווה, במהלכה נשאו דברים והנעימו בשירה ובזמרה מניגוני בית ריסקעווע וטמשוואר.