מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, קיים ביום שני השבוע יחד עם ראש האגף להתיישבות במשרד הביטחון, נוחי מנדל, הערכת מצב משותפת ושיח עם ראשי הרשויות בגליל.

במהלך הערכת המצב, הוצגה לראשי הרשויות תמונת המצב המבצעית, פעילות ומאמצי האוגדה, יעדים קדימה לקראת שנת 2026 ותכניות להמשך חיזוק ושיפור ההגנה על היישובים.

מפקד האוגדה הדגיש כי שיתוף הפעולה ההדוק עם ראשי הרשויות, הרבש"צים וכלל גורמי הביטחון, הינם מרכיב יסוד בביטחון במרחב - שילוב זה מייצר מכפיל כוח משמעותי למאמצי ההגנה.

מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, אמר לראשי הרשויות כי "האחריות שלנו היא לא רק להגיב - אלא להקדים, ליזום ולהגן. לא נחזור למציאות שלפני ה-7 באוקטובר.

"בכל אתגר מבצעי נהיה אנחנו בחזית - כדי שהאויב יפגוש צבא ולא אזרחים. אנו ערים לשיח הציבורי ואני פה בשביל להגיד לכם שאנחנו נערכים לתרחישים שונים, עם תוכניות מבצעיות מיידיות וכוחות הפרוסים לאורך הגבול ובעומק השטח".

"אני מבטיח לכם", הוא הוסיף, "נמשיך לפעול ללא הרף לחיזוק הכשירות והמוכנות, כדי להבטיח את ביטחונכם בכל עת. זה הציווי שלנו, וזה הסטנדרט שאנחנו מחויבים אליו: הגנה מלאה על התושבים, בכל זמן ובכל תרחיש".