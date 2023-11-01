מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז קיים הערכת מצב ושיח עם ראשי הרשויות בגליל ואמר כי "האחריות שלנו היא לא רק להגיב - אלא להקדים, ליזום ולהגן, כל מקום שצה"ל יידרש לפעול בו - נפעל; אני פה בשביל להגיד לכם שאנחנו נערכים לתרחישים שונים, יש לנו תוכניות מבצעיות לפעולה מיידית וכוחות שפרוסים לאורך הגבול ובעומק השטח" (צבא)
האחים הרב שלמה מאיר אייזנמן מירושלים, והרב נתנאל אייזנמן מבית שמש זכו לבקר בשרידי העיר העתיקה רומי שבגליל, וזחלו במעמקי מערותיה היכן שהתגורר אנטונינוס, סמוך ונראה לציפורי - מקום מושבו של רבנו הקדוש | ריאיון מרתק (חרדים)
צהרי היום, במכר שבגליל: אלמונים שלפו נשק וריססו ממטרים ספורים רכב שבו ישבו שני גברים. איש לא נפגע, כך זה נראה במצלמות. אמש, פחות מיממה לאחר רצח אישה בחודש התשיעי להריונה: בת 24 נפצעה קשה מירי בשפרעם לרכבה
תושבי אשדוד התעוררו ב-6:30 בבוקר לקולה של אזעקה ופיצוץ עז שהחריד את העיר. מדובר במזל"ט של ארגון החמאס שחדר מרצועת עזה לעבר ישראל ויורט מעל חופי אשדוד באמצעות טיל פטריוט מסוללה המוצבת במרכז הארץ. כעת נערכות סריקות אחר שרידי המזל"ט (צבא)