כיכר השבת
בלב וויליאמסבורג

החסידות השנייה בגודלה חגגה: מעמד חלוקת המטבעות לילדי פאפא • תיעוד

בימי החנוכה הגיע האדמו"ר מפאפא – מנהיג החסידות השנייה בגודלה בשכונת וויליאמסבורג, למעמד חלוקת 'חנוכה געלט' בתלמוד התורה של החסידות בשכונה | תחילה זימרו ילדי החמד את ניגוני החג המעוררים, ובהמשך עברו בסך וזכו לקבל מטבעות לברכה מידיו של האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)

ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
ימי החנוכה בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

להבות של קדושה

|

בלב וויליאמסבורג

|

ירושת המלוכה

|

דְּבִיר קָדְשׁוֹ

||
3

השינוי במיקום וההתעלות בלבבות

|

שלהבת אבות

||
4

ישועה תחת אש

||
1

נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר

||
2

אָז אֶגְמֹר בְּשִׁיר

|

"המציאות השתנתה"

||
54

השפעת אור החנוכה

||
3

להבות של קודש

||
1

הרבי הופיע בבגדי לבן

||
1

אור שמונת הימים

||
1

התעלות דקדושה

|

בהיכל הישיבה

|

בפשטות ובענווה

|

צפו בגלריה

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר