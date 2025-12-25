בלב וויליאמסבורג החסידות השנייה בגודלה חגגה: מעמד חלוקת המטבעות לילדי פאפא • תיעוד בימי החנוכה הגיע האדמו"ר מפאפא – מנהיג החסידות השנייה בגודלה בשכונת וויליאמסבורג, למעמד חלוקת 'חנוכה געלט' בתלמוד התורה של החסידות בשכונה | תחילה זימרו ילדי החמד את ניגוני החג המעוררים, ובהמשך עברו בסך וזכו לקבל מטבעות לברכה מידיו של האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:02