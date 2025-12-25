החסידות השנייה בגודלה חגגה: מעמד חלוקת המטבעות לילדי פאפא • תיעוד
בימי החנוכה הגיע האדמו"ר מפאפא – מנהיג החסידות השנייה בגודלה בשכונת וויליאמסבורג, למעמד חלוקת 'חנוכה געלט' בתלמוד התורה של החסידות בשכונה | תחילה זימרו ילדי החמד את ניגוני החג המעוררים, ובהמשך עברו בסך וזכו לקבל מטבעות לברכה מידיו של האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי טאהש בעיירה החסידית בקנדה הקפואה זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה ושמחה בימי החנוכה שעברו עלינו לטובה | מדי ערב התכנסו החסידים למעמד הדלקת הנרות, ובשיאו של 'זאת חנוכה' הסבו בשולחן מלכים עת ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור, תוך שהוא מרחיב בסגולות היום הקדוש, הידוע כיום חותם הימים הנוראים | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
בחנוכיית כסף עתיקה ומהודרת, ירושת אדמו"רי השושלת, העלה זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, את נרות החנוכה בסילודין | קהל החסידים סבבו את האדמו"ר כחומה בצורה והאזינו בשקיקה לנעימה המשתפכת של פיוטי החג, שנאמרו בנוסח המלבב העובר מדור דור, עד לסב"ק הרה"ק מרוז'ין זי"ע (חסידים)
יום "זאת חנוכה" בחצר הקודש ביאלה בני ברק עמד בסימן התעלות רצופה שהחלה במעמדי החג בבני ברק והסתיימה בתפילה על ציונו של רשב"י | לאחר מעמד ההדלקה והטיש לחיים לרגל חתימת החג אשר שם נשא האדמו"ר דברות קודש על כוחו של יום 'זאת חנוכה' לפעול ישועות מעל דרך הטבע, יצא האדמו"ר בליווי קהל חסידיו לנסיעה מיוחדת לעבר אתרא קדישא מירון, שם העתיר בתפילות לישועת הכלל והפרט (חסידים)
מעמדי החנוכה בחצר הקודש רחמסטריווקא הגיעו לשיאם בטיש "זאת חנוכה" שערך האדמו"ר ביום הגדול | בשל קהל ההמונים ומפאת צרות המקום, הוחלט השנה להעתיק את עריכת השולחן מהיכל הטישים אל היכל בית המדרש | במהלך הטיש, שנמשך שעות ארוכות של התעלות ודבקות עילאית, נשא האדמו"ר דברות קודש (חסידים)
מראות הוד מחצר הקודש טאלנא בימי החנוכה | האדמו"ר הופיע למעמדי ההדלקה כשהוא חבוש בקאלפיק שעבר בירושה מזקינו האדמו"ר זצ"ל • צפו בתיעוד המסכם ממעמדי ההדלקה, משולחן "זאת חנוכה" ומרגעי השיא של שריפת הפתילות והשמנים • שלהבת האבות (חסידים)
ישועה עין בעין בחצר הקודש לעלוב ירושלים, במהלך טיש "זאת חנוכה", רגעים לאחר שהזכיר האדמו"ר את סגולת שריפת הצרות, הגיעה הבשורה המיוחלת מעיריית ירושלים • הבניין שהתעכב חודשים ארוכים יוצא לדרך • השמחה, הריקודים והמופת הגלוי • "בורא עולם בקניין השלם זה הבניין" (חסידים)
בחצר הקודש סאסוב מסכמים את ימי חג החנוכה, שעמדו בסימן עבודה שבלב וחיזוק כבוד התורה | רגע לפני שניגש האדמו"ר להדליק את החנוכייה ביקש להעביר סכום נכבד של כסף דווקא למכון להוצאת ספרים ודברי תורה, כשהוא מנמק את המעשה, "כי נר מצווה ותורה אור", ועל כן יש להקדים ולחזק את ה"אור" של התורה, ואין לך צדקה גדולה יותר מאשר סיוע למכונים העמלים על הפצת דברי התורה והוצאתם לאור עולם | צפו בתיעוד (חסידים)
חסידי דינוב התכנסו במהלך ימי החנוכה למעמדי ההדלקה המרוממים שערך האדמו"ר בהיכל בית המדרש הגדול במרכז החסידות בביתר | לאחר מעמדי ההדלקה, ערך האדמו"ר שולחן לחיים במהלכו חילק סופגניות לקהל החסידים, כמנהג ימי החנוכה | רגעים נעלים נרשמו כאשר אחד מהחסידים ניגון בכינור, כמנהג הקודש המקובל בחסידות, מה שהוסיף נופך של דבקות ורוממות רוח לימי האורה (חסידים)
אחד הנושאים הכי בוערים בשנים האחרונות בציבור החרדי, הוא נושא החזקת מכשיר חכם, במהלך דרשה שנשא האדמו"ר מקרלין בטיש חנוכה, הוא התייחס לנושא בהרחבה והסביר גם מדוע כיום אי אפשר לאסור זאת לחלוטין; "מי שיצעק שזו סכנה – גם לנסוע ברכב זו סכנה, ויש עוד דברים מסוכנים" | דבריו המלאים (חרדים)
סיכום ימי האורה בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא, מרגעי ההתעוררות המוקדמים בשבת קודש, דרך מעמדי ההדלקה המרטיטים ב"גרויסע שטוב" ועד לשולחן הטהור שננעל בהתעלות עילאית • סיקור נרחב ומקיף מחנוכה תשפ"ו בקרית בעלזא בירושלים • "זכר דבר לעבדך" (חסידים)
רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי זוועהיל, עת ערך האדמו"ר ביום זאת חנוכה טיש במשך שש שעות רצופות של התעלות דקדושה מתוך ניגוני דבקות ושמחה • ברגעי השיא שרף האדמו"ר את שיירי הפתילות והשמנים לעיני החסידים • "מעין עולם הבא" (חסידים)
בשיאו של ימי האורה, התכנסו המוני חסידים ואוהדים למעמד "זאת חנוכה" הנשגב בצל האדמו"ר מזוטשקא • בשל הדוחק הרב בימי החנוכה, הועתק המעמד להיכל התפילה החדש והרחב • האדמו"ר הופיע כשהוא לבוש ב"קאפטן" לבן כביום הכיפורים • תיעוד נרגש (חסידים)
תיעוד נרחב מחנוכה של התעלות בחצר הקודש באבוב 45 - ממעמדי הדלקת הנרות המרהיבים מדי ערב, דרך ה'דריידל שפיל' המסורתי ועד למטבע המיוחד שהונפק לרגל בניית בניין המתיבתא • החסידים מסכמים שמונה ימים של אור, ודבקות בצל הקודש • גלריה מרהיבה (חסידים)
ביום 'זאת חנוכה' הגיע האדמו"ר מדינוב לביקור מיוחד בקהילת סאטמר בבני ברק, שם ערך התוועדות רוממת לבקשת בני הקהילה | בדברות קודשו הרחיב האדמו"ר במעלת שגב היום ובגודל השעה, המסוגלת לישועות. במהלך דבריו עורר את הקהל לשאוב השראה מדרכו של האדמו"ר מסאטמר, כפי שזכו לראות בעת ביקורו האחרון בארץ הקודש, החיוניות והחמימות הניכרת בכל מצווה (חסידים)
רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי שבט הלוי עת חזו בעבודת רבם ומאורם האדמו"ר בעת הדלקת הנרות כשהוא אחוז שרעפי קודש, במוצאי שבת חנוכה | לפני המעמד זימרו ניגוני התעוררות תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז (חסידים)
ביראת קודש ובהתעוררות עצומה, ערך הרבי מלעלוב ניקלשבורג את מעמד הדלקת נרות החנוכה בהיכל בית מדרשו בירושלים | היכל בית המדרש היה צר מלהכיל את המוני החסידים, המעריצים ואנשי המעשה שנהרו מכל רחבי הארץ ואף הגיעו בטיסות מיוחדות מחו"ל, שבאו לחזות בעבודת הקודש של מי שנחשב כשריד לדור דעה ודמות פלאית מהדורות הקודמים | בסיום ההדלקה הביט הרבי על השעון והמתין שעה ארוכה ע"י הנרות תוך שהחסידים מזמרים מניגוני החג (חסידים)
