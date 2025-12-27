הרכב שנגנב ( צילום: דוברות המשטרה )

גנב רכב בן 15 בלבד! פלסטיני שוהה בלתי חוקי מרמאללה, ניסה להימלט תוך נהיגה פרועה ונעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים, במהלך ליל שבת התרחשו מספר אירועי פריצה בבית שמש.

בליל שבת קודש, תושבים בשכונת רמת בית שמש ד 2, דיווחו על מספר חשודים שמסתובבים ומנסים לפרוץ לבתים. ברחוב ריש לקיש, הגנבים הצליחו לפרוץ למספר דירות, באיזור השעה 22:00, תושבים ערניים שהבחינו בנעשה, הזמינו את המשטרה, אך המשטרה, כהרגלה, לא ממש התאמצה לתפוס את הגנבים וסיפקה תירוצים עלובים לתושבים המפוחדים. בשבת לפנות בוקר, בוצעה פריסה רחבה של ניידות משטרתיות במחסומים בצירי התנועה באזור בית שמש. סמוך לשעה 03:30, הבחין שוטר שפעל במחסום, ברכב שעורר את חשדו שנסע במהירות גבוהה. בעת שנהג הרכב הבחין במחסום המשטרתי, ביצע פרסה לכיוון הנגדי, ניסה לעקוף את המחסום ותוך נהיגה פרועה, החליק ופגע בתמרור. החשוד פרק מהרכב וניסה להימלט רגלית. השוטרים החלו במרדף רגלי אחר החשוד, תוך קריאות לעצור, אולם החשוד לא נענה לקריאותיהם והמשיך בניסיון להימלט. במהלך המרדף הרגלי בוצע ירי אזהרה באוויר, אולם החשוד המשיך בניסיון להימלט עד שלבסוף, אותר כשהסתתר בין השיחים.

החשוד נעצר על ידי השוטרים ולתדהמתם, התברר כי מדובר בנהג בן 15 בלבד, פלסטיני תושב רמאללה ללא רשיון נהיגה וללא אישורי שהיה בישראל. החשוד הועבר לחקירה בתחנת בית שמש והערב, יובא לבית משפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

במשטרה מסרו: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד שוהים בלתי חוקיים המעורבים בעבירות פליליות וביטחוניות. השוטרים הממוקדים בשטח פועלים לשמירה על ביטחון הציבור והגברת תחושת הביטחון בדרכים ושמירה על רכושו. שוהים בלתי חוקיים יטופלו במלוא הנחישות על פי החוק. פעילות המשטרה כוללת חקירה, מעצרים והבאת החשודים לדין".