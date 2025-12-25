רבי נחמן – פרשת ויגש

אחרי חושך – מגיע אור

איך מרגיש ילד מפונק עם 'כתונת פסים' כשהוא נזרק לבור? ונמכר לסוחרים, ואח"כ לישמעאלים, והופך לעבד בבית פוטיפר, ועובר ניסיון עם אשת פוטיפר, ויושב בכלא על נאמנותו לאדונו...

מי צריך ניסיונות?

לפעמים אתה עובר ניסיון קשה, ובא לך לצעוק:

די! נגמר לי! מתי זה כבר יגמר? והייאוש מזדחל... דע:

"ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם - נמצא ה' יתברך".

תצעק – ריבונו של עולם 'איכה'? רוצה להרגיש אותך, לא מחזיק מעמד!

אם אתה יודע בזמן ההסתרה, שהקב"ה אירגן לך את 'הצגת חייך' אתה מבין, שהאדם שאתה מתמודד מולו הוא רק שליח של הקב"ה, אתה תרגיש שהקב"ה נמצא איתך בצרה, כפי שכתוב: "עימו אנוכי בצרה".

כשאתה זוכר, שהקב"ה תמיד נמצא איתך בהסתרה של חייך, אתה זוכה לשמירה והגנה מכל מזיקים, וזה: "אתה סתר לי" – כנגד הידיעה שהקב"ה נמצא בהסתרה של חייך:

מידה כנגד מידה – הקב"ה מסתיר אותך מכל השונאים והמזיקים!

רק בקש ישועה – ותיוושע!

חייב חושך - לפני האור!

ההסתר פנים, הוא תמיד – חלק מהגאולה, כי:

אם אין 'חושך' לא מגיע ה'אור'! בדיוק כמו - הקליפה קודמת לפרי.

אומר הבעש"ט הקדוש:

"כוס ישועות אשא" – קיבלת רק ישועה אחת, ואתה מודה עליה, אז:

מדוע נאמר בפסוק 'ישועות' - בלשון רבים?

עונה הבעש"ט הקדוש: כדי שהישועה תגיע, חייב שיהיה קודם הסתרה, אם תשלים עם המציאות שהקב"ה הביא לך, תגרום:

להמתקת הדין בשורשו – וישועתך תבוא!

פתאום תבין, שדווקא ההסתרה היא - הדרך לישועה. (ישמח ישראל, פורים).

ההסתרה היא - חלך מהישועה, ולכן, נאמר ישועות בלשון רבים!

וחשוב לזכור, איך גאולות מגיעות? תמיד – לפתע פתאום!

"פתאום יבוא אדון להיכלו" – גם הגאולה הפרטית וגם הכללית, יגיעו לפתע פתאום!

הכל מתהפך - ברגע אחד!

מה שקרה ליוסף הצדיק, עומד לקרות גם לך...

ברגע אחד, האחים מגלים ששליט מצרים, הוא - יוסף אחיהם!

"ויש ענין שהכל יתהפך לטובה" – ככה זה עובד...

כל מה שעבר על האחים, היה - תיקון למעשיהם!

האחים גילו מסירות הנפש כדי להציל את בנימין, וזה היה:

תיקון למכירת יוסף אחיהם!

"אנוכי ארד עמך" – איתך בירידה

הקב"ה מבטיח ליעקב אבינו: "אנכי ארד עמך מצרימה".

אתה תרד, אבל – אני אף פעם לא אשאיר אותך להתמודד לבד בירידה!

אני תמיד איתך עימך ואצלך – בירידות של חייך!

הנה ה' ניצב עליך – ממש! ועוד יותר - בזמן ירידה!

הבטחה ליעקב אבינו - הבטחה לדורות!

אומר מוהרנ"ת: "וזה בחינת מה שהבטיח ה' יתברך ליעקב:

"אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי - אעלך גם עלה".

אפילו שאתה יורד למקום הכי נמוך: תמיד אני יורד איתך!

אומר המדרש על הפסוק: "ועלה - מן הארץ":

"שהעלייה דייקא - היא מן הארץ"! (ליקוטי הלכות, מזוזה, ה').

מהמקום הכי ארצי ונמוך שאתה נמצא, גם שם - הקב"ה נמצא איתך.

יעקב אבינו סלל את הדרך – לדורות, מה סוד הירידה והעליה?

"אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי - אעלך גם עלה"

כשאתה במקום הכי נמוך, הקב"ה שולח לך רמזים וחיזוקים, שיעזרו לך לעשות איזה שינוי מעשה קטן, שיגרום לקב"ה:

שמיד יעלה איתך למעלה, וזה: סוד הגלות והגאולה.

מה שעבר על יעקב אבינו, עובר בצורה קצת שונה – על כל אחד.

אחרי כל ירידה, יש תמיד – עלייה!

הקב"ה תמיד הופך מכה - לרפואה!

סוד - הגלות והגאולה

זה הסיפור - הכללי והפרטי של עם ישראל:

"אנוכי ארד עמך" - אתה יורד ל'מיצרים' שלך, כדי:

למצוא את אור ה' יתברך, רק תחפש את הרמזים שהקב"ה שולח לך:

מה הקב"ה רוצה שתלמד מה'שיעור' הזה? שתתקן?

אם תבין את הרמז, ותעשה רצונו, הוא:

"ואנוכי - אעלך גם עלה" – הוא יעלה אותך משם עלייה אחר עלייה!

'תחזיק חזק עלה קטן שלי' - איך?

כשהקושי גובר - הנפש במיצר, אומר מוהרנ"ת:

הגלות הכי קשה שיש לאדם, היא - גלות הנפש!

הקב"ה מלמד את יעקב אבינו ואותנו:

"כי לא יטוש ה' עמו"! הקב"ה לא נטש - ולא יטוש, אף אחד מאיתנו!

והוא מצמיח ישועה דווקא: מהמקום הכי נמוך וחשוך!

כשתרגיש את הלחץ והדוחק הכי גדול, כמעט עד ייאוש – תגיע הישועה:

"כל דעביד רחמנא – לטב עביד" – סמוך עליו!

וזה: "ממכותך ארפאך" – דווקא מהמכה מגיעה הישועה.

גן עדן או גיהינום – מה מרגיש לך?

"בא חבקוק והעמידן על אחת – צדיק באמונתו יחיה".

מהירות הגאולה תלויה – במבחן האמונה!

האם בזמן הניסיון אתה עדיין מרגיש חיות ושמחה?

קל לכתוב, קשה לבצע...

מה סוד האמונה והשמחה? אומר רבי נחמן:

"כשהאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא - מעין עולם הבא".

אם תאמין, שכל מה שעובר עליך הוא – לטובתך:

גם במצבך הנוכחי, תרגיש שאתה חי - בגן עדן אמיתי.

ובלי אמונה - החיים גיהינום.

מה אתה בוחר? להישאר בגיהינום, או - לצאת לגן עדן?

איך יוצאים מהגיהינום של החיים?

איך קונים אמונה? אומר רבי נחמן:

"האמונה היא – בחינת תפילה" (ליקוטי מוהר"ן, ז').

"כי התפילה למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה – משנה הטבע".

דיבור פשוט, פרק תהילים ותפילה:

מחזקים את כוחות הנפש, האמונה והתקווה, ומקרבים את – גאולתך!

כשאין - 'דעת', אין – תפילה!

לפעמים צערך כ"כ גדול, שלא יוצאת לך שום תפילה, אומר רבי נחמן:

"דע, שכל מיני צער וכל היסורין, אינם רק – מחסרון הדעת"!

חסר לך איזה 'דעת' שתעזור לך להתפלל, ומהי?

"כי מי שיש לו דעת, יודע, שהכל בהשגחה פרטית מה' יתברך – אין לו שום יסורין! ואינו מרגיש שום צער".

אתה יודע שהקב"ה טוב ומיטיב, ושהכל לטובה.

אתה יודע שהכל בהשגחה פרטית, ואין רע - יורד מהשמים.

אתה יודע, אבל – אתה לא מבין! האמונה – השכל מעל השכל!

אתה לא צריך להבין! הקב"ה הוא ה'דעת' האמיתית, וכך – הוא החליט!

דבר איתו ותגיד לו: אני יודע את כל מה שכתוב כאן... אבל:

תן לי אמונה! קשה לי כי אני לא מבין, אני רוצה לסמוך עליך, תעזור לי...

תתפלל ותבקש, תתחנן ותצעק על זה, ותקבל - דעת!

כשה'דעת' חודרת יוצאים – מגלות לגאולה!

יש קץ ליסורין – יש גאולה

"קץ שם לחושך" – זה עכשיו!

תחזיק חזק ב'חבל' האמונה – ותיגאל!

כימי צאתך מארץ מצרים - אראנו נפלאות!

"הנה אלוקינו זה – קוינו לו ויושיענו"!

"פתאום יבוא אדון להיכלו" – פתאום...

במהרה, אמן!