ממי ביקש יוסף להישאר בחדר בשעת התגלותו אל אחיו, והאם תכננו שוב להרוג את יוסף? | מדי שבוע ב"כיכר השבת" הרב נפתלי וסרמן מגיש רעיון מיוחד על פרשת השבוע שיעוררו את הסעודה בשולחן השבת המפואר בביתכם • והשבוע: פרשת ויגש (יהדות)
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת ויגש (יהדות)
השבוע במדברות בכיכר לפרשת ויגש: טובי שריד - הצלמת, על קליפ חנוכה המטלטל עם הנופלים שלנו | שרה הורביץ - שחקנית יוצרת, על ההצגה שלה "100 אחוז התאמה" | תמר רוזן - בין סירים למילים על ריטריט וכדורי תמרים | פרשת השבוע ועוד • בעריכת והגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויגש, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי הסיבה שיוסף שלח יין ליעקב אביו, האם הוא היה צריך את היין לקידוש ולהבדלה, או שסתם הוא אהב יין? | וגם: מדוע שלח לו דווקא יין ישן? האם יעקב אבינו ידע לזהות על הפנים של האדם, האם הוא צדיק או רשע? | צפו בשיעור (פרשת השבוע)
כשאתה זוכר, שהקב"ה תמיד נמצא איתך בהסתרה של חייך, אתה זוכה לשמירה והגנה מכל מזיקים, וזה: "אתה סתר לי" – כנגד הידיעה שהקב"ה נמצא בהסתרה של חייך | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד על פרשת ויגש על פי תורת רבי נחמן (חסידים)
דמותה של שרח בת אשר,
שזורה בתולדות עם ישראל
מימי האבות ועד לימי דוד המלך |
מסיפורה,
ניתן ללמוד רבות על
כוחה של אישה צדקנית שתבונתה הייתה תמיד
לעזר | על אריכות ימיה והאם חייה בזמנו של רבי יוחנן? | "בינה יתירה"
(יהדות,
פרשת השבוע)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מסע חייו של יוסף הוא רצף של תמרורים חיים לכולנו. גם כשקשה ואיננו מבינים מדוע נקלענו לסדרה של קשיים ואתגרים, תמיד עלינו לדעת שהמסע כולו נכתב משמים ויש להמתין לתחנה המכרעת במסע שממנה נשקף הייעוד האמיתי של כל התחנות והגלגולים (יהדות)