בשמחה – תמיד! // הרב בן ציון נורדמן

השבוע זכיתי להיכנס תחת הגדרה מרגשת "בעל השמחה", בתי היקרה הכלה שני זכתה להקים את ביתה עם החתן איצי למשפחת גוטשטיין הנכבדה ובתוך המולת ההכנות, הריקודים ואירועי ה"שבע-ברכות", מצאתי את עצמי מהרהר במונח הזה. מה זה בעצם אומר להיות בעל השמחה? האם אפשר להיות "בעלים" על השמחה?

חיפשתי ומצאתי! גדולי החסידות (רבי פנחס מקוריץ, החוזה מלובלין ועוד) מלמדים יסוד עצום: יהודי שעורך שמחה הופך באותם רגעים כביכול ל"בעלים" על צינור השפע של השמחה בעולם! הוא לא רק מקבל אורחים, הוא מחזיק במפתחות . לכן, בימי החתונה, השתדלתי לא רק לעמוד בתור לקבלת ברכות ואיחולים, אלא להפוך את המגמה: להעניק בעצמי, לברך בשפע ולפרגן לכל מי שסביבי. כשאתה "בעל השמחה", יש לך כוח להשפיע שמחה לכל מי שתרצה.

•

תוך כדי שאני מברך את כולם, היו כמה ששאלו אותי: "איך אפשר לשמוח כשיש כל כך הרבה דאגות מסביב?". את התשובה מצאתי בין הקמטים המחייכים של גדולי ישראל. זכיתי השבוע להיכנס לקודש פנימה אצל ראש הישיבה הרב דב לנדו, אצל רבנים וראשי ישיבות, וכן בעבר אצל גדולי ישראל נוספים זכר צדיקים לברכה. הדבר הבולט ביותר אצלם הוא השמחה. למרות כובד האחריות, האתגרים וצרות הכלל המונחות על כתפיהם – הם אנשים שמחים. שמחה פנימית שפשוט קורנת החוצה.

הסוד שלהם טמון בקורות חייו של דוד המלך, ושזור בין פרקי השירה בספר תהילים שחיבר ושורר בכל מצב. דוד המלך עבר את החיים הקשים ביותר שניתן לדמיין: הוא נרדף, סבל והושפל, נאלץ לברוח ולנדוד , אך לא הפסיק לזמר ולהודות.

שימו לב, לדוגמה, לפתיחת המזמור "מִזְמוֹר לְדָוִד בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אַבְשָׁלוֹם בְּנוֹ...'. איך אפשר לכתוב 'מזמור' של שירה כשבנך רודף אחריך ? אלא שדוד המלך ידע למצוא נקודות טובות גם בתוך החושך הגדול ביותר, ועל הנקודות הללו הוא בחר להודות ולשורר".

•

אנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת ויגש, הפותחת במילים 'ויגש אליו יהודה'. יהודה הוא סמל ההודיה, ובפרשה זו אנו מוצאים שוב את היסוד הזה: השמחה וההודיה שמגיעות לפעמים דווקא מתוך עומק החושך והצרה. בשיא המרגש של סיפור יוסף ואחיו, אחרי שנים של פירוד, דמעות ואי-ודאות, מגיעה השמחה הגדולה ביותר – איחוד משפחת יעקב אבינו כשכל שבטי ישראל יחד. זהו רגע שמוכיח שגם כשנראה שהכל אבוד, השמחה מחכה מעבר לפינה.

יצאנו זה עתה מימי החנוכה, ימי ההודיה וההלל. המסר של הימים הללו, ושל השמחה האישית שלי, הוא אחד: השמחה אינה תלויה בכך שכל הבעיות שלנו ייפתרו. השמחה היא היכולת לבחור בטוב, להודות על נקודות האור הקיימות, ומשם למשוך את האור ולהקרין אותו הלאה.

כ"בעל שמחה" טרי, אני רוצה לנצל את הכוח שניתן לי ולברך אתכם, קוראים יקרים: שנדע תמיד למצוא את ה'מזמור' גם בתוך הקושי, שנזכה לראות בטוב ובשמחה של הקרובים לנו, ונזכור תמיד – השמחה היא המפתח לכל הטוב שבעולם!

מזל טוב! בשמחות אצל כולכם!