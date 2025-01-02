לפעמים אתה עובר ניסיון קשה, ובא לך לצעוק: די! נגמר לי! מתי זה כבר יגמר? והייאוש מזדחל... דע: "ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם - נמצא ה' יתברך". תצעק – ריבונו של עולם 'איכה'? רוצה להרגיש אותך, לא מחזיק מעמד! | רבי נחמן מברסלב על פרשת ויגש (חסידים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויגש, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי הסיבה שיוסף שלח יין ליעקב אביו, האם הוא היה צריך את היין לקידוש ולהבדלה, או שסתם הוא אהב יין? | וגם: מדוע שלח לו דווקא יין ישן? האם יעקב אבינו ידע לזהות על הפנים של האדם, האם הוא צדיק או רשע? | צפו בשיעור (פרשת השבוע)
פסיכולוג שהיה קורא את הרשימה של כל החוויות הקשות בהן התנסה יוסף היה משוכנע כי מדובר בנער ממורמר, ציני, שונא את העולם, ומלא תשוקה לנקמה. בפועל המציאות הייתה אחרת. איך זה קרה? ואיך אפשר כיום להתמודד עם כל הצלקות? | שיעורו השבועי של המגיד הנודע הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון (יהדות)
קרה לך לפעמים שהרגשת ייאוש עקב מצב מסוים שאת עוברת? נראה לך שאין תקוה, ולעולם תישארי למטה? התחזקי וקומי על רגלייך כי הגלגל כבר יסתובב לטובה * כדאי שנזכיר לעצמנו שגם ברגעים שנראה שאפסה התקווה, הכל יכול להשתנות מהו כוחו של גלגל? (תרבות)