סיום כל הש"ס כולו ומבחן פומבי של 132 גאוני הש"ס אידן

המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל מתרגש ופורץ בריקוד של שמחה: "זה קידוש ה' גדול מאוד, זוהי עדות חיה שמלכותו לעד קיימת, שהתורה קיימת, שכלל ישראל קיים!" "הרב מפוזנא והכולל ש"ס איד'ן הם היורשים הרוחניים של הרב מאיר שפירא והפונוביז'ר רוב!" | הגאון המקובל רבי רחמים משה שיעו מחבר שו"ת מחקרי ארץ: " אין עמלי תורה גדול יותר מאשר הגאונים ש"ס איד'ן - ומי שזוכה לתמוך בגאוני הש"ס אידן יש לו עולם הזה ועולם הבא" | הגאון הגדול רבי מנחם כהן מראשי ישיבת 'נתיב הדעת': "כל ימי גדלתי בין הגדולים של הדורות הקודמים ובכולל פונובי'ז ובכל זאת, שליטה תורנית בקנה מידה זה הוא חידוש" | רבני שבעת הכוללים של ממלכת התורה 'ש"ס אידן' שבראשות הגאון רבי אברהם אייזען גאב"ד פוזנא במעמד נשגב של מבחן פומבי וסיום כל הש"ס -

"אני כמעט משוכנע שצריך לברך עליכם עכשיו 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו', לראות כל כך הרבה גאונים שבקיאים בכל הש"ס, גאונים אמיתיים – פשוט צריכים לברך עליכם ברכת 'שחלק מחכמתו'. הסתפקתי אולי צריך לברך אפילו בשם ומלכות", כך אמר בהתפעלות ובהתפעמות הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים', במעמד השנתי המרגש של סיום כל הש"ס והמבחן הפומבי של גאוני הש"ס אידן, שנערך השנה בהיכלי ישיבת 'אור החיים' בירושלים עיר הקודש, ביום שני פרשת ויצא העבר.

רגע היסטורי – כל שנה מחדש

הסיום השנתי והמבחן הפומבי של גאוני ש"ס אידן כבר איננו מושג חדש. העולם היהודי כבר מתחיל להתרגל אל הפלא העולמי הזה שנערך – עם כל העוצמה הרוחנית הנדירה שלו - כל שנה ושנה בעקביות, ובכל זאת, זה מפתיע כל פעם מחדש, מפעים כל מי שנחשף אליו, ומהדהד בכל לב. התופעה העוצמתית הזאת מרטיטה את הנימים העמוקים והאמיתיים של נשמה יהודית. אין יהודי שנחשף למראות המבחן הזה וזה לא עשה לו משהו בלב. בעלי בתים מספרים שהם קבעו לעצמם שיעור, תלמידי חכמים מעידים שזה דחף אותם להשקיע יותר בשינון וקנין, ובחורים צעירים אומרים שכל עולם השאיפות שלהם השתנה.

זה רגע עצום והיסטורי – גם אם זה קורה כל שנה מחדש - כאשר אתה רואה על במה אחת, בחצי גורן עגולה, יושבים 132 גאונים, מכל העדות והחוגים, מתשעת הכוללים הפזורים של ממלכת התורה 'ש"ס אידן' בכל ריכוזי ארה"ק ואף בחו"ל, שנבחנים על כל הש"ס בפשטות שאין דומה לה, וקולחים תשובות קולעות מכל המסכתות בחדוותא דאורייתא ושמחה שקורנת ומקרינה על כל האולם.

הפעם נערך מעמד המבחן המפעים, יחד עם הסיום השנתי על כל הש"ס כולו, בהיכל התורה והתשובה האדיר 'אור החיים' שבראשות הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה. באופן סמלי, נערך כאן המעמד שמגשים את שם המקום – מעמד שכל כולו אור וחיות. המציאות היא, שרק לראות את פניהם המאירות של גאוני הש"ס אידן, ולשמוע את תשובותיהם החיות והמחיות, מספיק כדי להדליק אור ולהפיח חיים בכל יהודי.

הקול קול יעקב!

פתח את המבחן בעל האכסניה הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים', שהתחיל בברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו' (בלי שם ומלכות). "אני כמעט משוכנע שצריך לברך עליכם עכשיו 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו', לראות כל כך הרבה גאונים שבקיאים בכל הש"ס, גאונים אמיתיים – פשוט חייבים לברך עליכם ברכת 'שחלק מחכמתו'. הסתפקתי אולי צריך לברך אפילו בשם ומלכות. פעמים רבות שואלים אם לברך על פלוני ופלוני, כן בוודאי צריך לברך".

אחר כך האריך בשבח והודיה להשי"ת על כך ש"זכינו ששרתה שכינה במעוננו, בזכותו של ה'אור החיים' הקדוש. השמחה שלנו היא שבתוך בית המדרש של 'אור החיים' הקדוש יישמע קול התורה הנפלא הזה, של מבחן כל הש"ס". הגאון אף הרחיב שהמעמד הזה הוא התשובה הניצחת לנסיונות השלטונות לחבל בעולם התורה בארה"ק, באשר "כשהקול קול יעקב – אין הידיים ידי עשו".

בהקשר לכך, פתח הגאון בשאלה מיוחדת הנוגעת לענייני דיומי, לרשעי ההיסטוריה שעמדו נגד החכמים, "איפה מצאנו בכל הש"ס ויכוחים שהיו בין החכמים לצדוקים?", פרץ תשובות חזר מיד עם עשרות מקומות במסכתות שבת, ראש השנה, יומא, סוכה, תענית, בבא בתרא, מכות, עבודה זרה, חולין, מנחות, תוספתא פרה, ועוד.

בין השאלות הנוספות שנשאלו על ידי הגאון וקיבלו מאות תשובות קולעות: "מה הם הדינים - בכל הש"ס - שנתקנו מפני דרכי שלום?", עשרות תשובות זרמו בתוך רגעים, כאשר כל העת, בולטות גם תשובות שמקורן מהירושלמי, מהמדרשים, מהראשונים, ומהאחרונים, ומשאר מקצועות התורה שגאוני הש"ס אידן לא פסחו אף עליהם.

"איפה מצאנו חלומות בכל מסכתות הש"ס?", "מה הם הדברים שהתירו סופם משום תחילתם?", "מה הם הדינים שהזכיר אביי לרב יוסף לאחר ששכח תלמודו - בכל הש"ס?", "באלו דברים נשתנה טומטום שנקרע מזכר?", "מי הם שהתפללו ושאלו כהוגן, ומי הם שהתפללו ושאלו שלא כהוגן?", "כמה לימודים לומדים מפסוק 'בעל השור נקי', ומה הם?", תשובות קולעות הגיעו מכל מרחבי הש"ס, כאשר הגאונים משייטים בהנאה ובחדווה בים התלמוד ושולפים דפים מדוייקים בתוך רגעים. כך טייל הגאון, מתוך הנאה וקורת רוח עילאית, עם הגאונים בכל הש"ס, בעשרות שאלות נוספות, בהן ניכרה הגאונות, העמקות, והבקיאות של גאוני הש"ס אידן בכל מסכתא ומסכתא.

הגאון סיים בכבודו של נשיא הכוללים גאב"ד פוזנא, וציין את הקשר המיוחד שהיה לו בקנין הוראה אצל זקינו הגאון רבי שלום אייזען זצ"ל והעלה זיכרונות מיוחדים. כן הודה לראש הכוללים הגאון ר' משה אייזיק סאמעט, ובירך את ראשי הכולל שיוכלו להמשיך במפעל האדיר והקדוש הזה להגדיל תורה ולהאדירה. כן הקדיש מילים מיוחדות לכבודם של הנגידים פטרוני הכולל שהגיעו מחו"ל לחזות בפלא הגדול העומד על ידם ובזכותם, ושבזכות כך יזכו להשפעות הקמח, מכיון שכש"יש תורה – יש קמח".

עולם הזה ועולם הבא

המשיך את המבחן הגאון המקובל רבי רחמים משה שיעו, שהציב לפני הגאונים עשרות שאלות, מתוכן שאלות עיוניות שלא בהכרח מקבלות מענה מתוך ידיעת ש"ס פשטנית, אלא מצריכות הבנה מעמיקה בכל סוגיות הש"ס ובראשונים. הגאונים ששו אל האתגר והשיבו בתשובות מאלפות שיורדות לעומק בדברי הגמרא והראשונים. כן הקשה קושיות בדברי אגדה, שקיבלו את תשובתם ממרחבי הש"ס.

כן שאל שאלות בקיאות כל הש"ס: "כמה דברים נאמרו בכוס של ברכה?", רשימה של דברים הורכבה בתוך רגעים ספורים מתוך כל מסכתות הש"ס. "לגבי כמה הלכות נאמר שאין עושין מצוות חבילות חבילות?", מיד נמצאו כל ההלכות בכל הש"ס שעוסקות בכך. ועוד שאלות נפלאות מיוחדות.

הגאון המקובל סיים בזכות העצומה של מי שלוקח על עצמו לתמוך בגאון מכוללי ש"ס אידן, כאשר הוא מזכיר בפני הגאונים מקורות שונים בכל הש"ס שמשם מתבארת המעלה המיוחדת לתמיכת ש"ס אידן בעולם הזה ובעולם הבא.

עדות חיה שמלכותו לעד עומדת!

במרכז המעמד קיבלו הנוכחים בחרדת קודש את הופעתו המרגשת המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, שהיה נרגש מאוד מהמחזה המרנין של המבחן. "זוהי התרגשות מיוחדת להשתתף במעמד הנשגב הזה", פתח הגאון את דבריו, "זה קידוש ה' גדול מאוד. עדות חיה שתורה קיימת, וכביכול מלכותו לעד עומדת, וכלל ישראל קיים ודבוק בתורה! כביכול השי"ת לא פשט את הרגל ח"ו. התורה קיימת בעם ישראל!".

בדבריו סיפר שה'חפץ חיים' זי"ע אמר בבחירות לסיים הפולני, כאשר לא היה סיכוי שהנציג החרדי ייבחר, שהמטרה בבחירות היא פשוט כדי להוכיח קבל עולם ומלואו כי עוד ישראל רד עם קל. כך גם היום, המעמד הנשגב של המבחן הפומבי של ש"ס אידן הוא הוכחה לבאי עולם כי כלל ישראל דבוק בתורה, ועדיין רואים דרגות נפלאות בתורה הקדושה.

המשגיח המשיך בדברי שבח על גאוני הש"ס אידן, שגם יודעים את הש"ס, וגם מבינים את הש"ס לעומקו, וגם מייקרים את הזמן ומנצלים כל רגע. את דבריו הנלהבים סיים המשגיח עם ביטוי אישי נלהב "אין לי מה לומר חוץ מלבקש מהשי"ת שגם אנחנו נסיים! ולברך אתכם: חילכם לאורייתא!".

מיד פרץ המשגיח בריקוד צוהל שביטא את התחושות הגבוהות, "אנא עבדא דקודשא בריך הוא". השמחה הרקיעה שחקים, והרגשות גאו בכיסופי "טאטאלע קום שוין אהיים" בלחנו המיוחד של המשגיח.

פסגה של חדוותא

החלק האחרון של המבחן, שנערך על ידי הגאון הגדול רבי מנחם כהן מראשי ישיבת 'נתיב הדעת' הרים את החדוותא דאורייתא ששרתה בעולם – לפסגות שיא. פרצי ההתפעלות, רגשי הגיל, ושעשועי התורה שהיו מנת חלקם של הבוחן והנבחנים כאחד, הפכו את האולם להיכל תענוגות אלקי עילאי. שמחת תורה פורצת שחודרת לעצמות ומפקיעה את הנוכח מעלמא הדין.

הגאון ר' מנחם הציע בתחילה שאלה כללית בפני כלל אברכי הכוללים, אבל קול הרעם המתגלגל של 132 תשובות רהוטות וקולחות לא איפשר שום קליטת האוזן. משכך החל לחלק את שאלותיו לכוללים נפרדים, כל שאלה לרבני כולל אחר מרשת כוללי ש"ס אידן, ועדיין, הרעש האדיר של עשרות הגאונים העונים בחדוותא דאורייתא – בקע רקיעים ופקע איגרא.

"תציינו לי איפה בש"ס מצאנו שיעור טפח?", היתה אחת משאלותיו של הגר"מ שהפיחה שמחה עילאית בגאוני הש"ס אידן. כך גם "איזה הלכות בכל הש"ס קשורות לארבע אמות?", פרץ התשובות שהגיע מכל צד כמעט שהחריש את האוזניים. עוד שאל מענייני הפרשה: "איפה מצאנו ענין של כ"ב שנה בכל הש"ס?", זרם בלתי נגמר של עשרות מקורות בכל מסכתות הש"ס נערם תוך כמה רגעים. "איפה יש בכל הש"ס את הכלל 'אין ספק מוציא מידי ודאי'?", הגאונים נתנו פירוט ארוך בכל המסכתות.

עוד שאל: "תפרטו לי ארבע הלכות מרכזיות בהלכות שבת שנידונו במסכת כתובות?", התשובות קלחו על אתר. מרגשת במיוחד היתה השאלה "איפה כתוב דין 'מלאכת מחשבת' בכל המסכתות?", רשימה ארוכה מתקבלת כתשובה, "ואיפה זה כתוב במסכת שבת עצמה?", זה היה רגע מרעים כאשר 132 גאונים ענו כמו בקול אחד עצום: "לא כתוב!". החדווה והשמחה שנראו באותם רגעים על פני הגאונים – בוודאי נלקחו מהיכלות העליונים בגן עדן.

עוד גרם הגר"מ לשעשועי ריתחא דאורייתא, כאשר ביקש מגאוני הש"ס אידן לפרט את כל ההלכות שנידונו סביב נזקי חיות ובהמות ועופות בבבא קמא. הוא עבר משור לחמור, פרה, כלב, תרנגול, אריה, קוף, טווס, גדי, ועוד. כל שם חיה גרם לפרץ מחודש של תשובות קולחות. כן ביקש הגר"מ שיזכירו עשרה דפי גמרא שמוזכרות בהם גימטריאות – הרבה יותר מעשרה נערמו בו ברגע. ועוד שאלות מעניינות ומחדדות שונות שדרשו גאונות, עמקות הסברא, ועיון יוצא דופן. השמחה עלתה מרגע לרגע, והשעשועים הרוחניים היו בלתי אנושיים.

הגאון רבי מנחם לא עצר את התפעלותו ואמר "כל ימי גדלתי בין החכמים, ובכולל פונובי'ז, ראיתי הרבה תלמידי חכמים, אבל מה שרואים פה זה משהו אחר. אצל הגאונים כאן התורה בגדר שעשועים, חדוותא דאורייתא. כדאי לבוא ממדינת הים כדי לראות את זה. זוהי תורה שלומדים עם שמחה, הגאונים הללו חיים!", הוא סיים בברכה נרגשת מעומק הלב הן לתלמידי החכמים ולתומכי התלמידי חכמים.

מעמד ברכות וישועות

עם סיום המבחן, ותפילת ערבית לוהטת, עברו כל הגאונים לסעודת מצוה מרגשת שנערכה באולם השני. כל ההתרגשות מתרכזת ומתנקזת אל הרגעים האלו, כאשר נערך הסיום השנתי. לא מדובר בסיום אחד, אלא ב-132 גאונים, שכל אחד מהם סיים במהלך השנה החולפת את הש"ס חמש פעמים, גפ"ת בעיון מעמיק, עם אינספור חזרות, ויודע אותו בעל פה. כל העמל והשקידה, התענוג והדביקות, של כל השנה כולה, מתרכזים אל הרגע הזה. השמחה עוברת כל רף של שמחה.

מסביב לגאוני הש"ס אידן, מתיישבים ה'תמכין דאורייתא', אלו שזכו להיות שותפים במפעל האדיר והעצום, ואף הם מרגישים שותפים בשמחה הבלתי רגילה. בראש השולחן יושבים נשיא הכוללים הגאון רבי אברהם אייזען גאב"ד פוזנא, ואיתו עמו ראש הכוללים הגאון רבי משה אייזיק סאמעט, ושואבים קורת רוח מהממלכה העולמית הנצחית שהוקמה ברוב עמל ויזע, ומסכמים ברגש רב עוד שנה עוצמתית של תקומת תורה בישראל.

גם בעזרת נשים מתאספות כלל נשות הגאונים שתחי', 'אשת חבר כחבר', ואף הן חולקות חלק כחלק בשמחה העצומה. חלק מהגאונים אף מביאים את טפם, ללמדם ולחנכם לאהבת תורה, ולהמשיך את מורשת הזהב.

רגעים מרגשים במיוחד בעיצומה של הסעודה, הם רגעי המעמד 'ברכות וישועות'. במעמד זה עוברים גאוני הש"ס אידן אל שולחנות הנדיבים מחזיקי התורה, ומרעיפים עליהם ברכות עד בלי די. ניתן לראות את הרטט האוחז בנפשות ה'יששכר' וה'זבולון' שעה שנלחצות הידיים, ואנרגיה חשמלית של שותפות ואהבה עזה ולוהטת לתורה הקדושה עוברת מיד ליד.

את הנאום המיוחד לכבוד תומכי התורה מסר הגאון רבי אברהם דוד אולעווסקי ראש הכולל בלאנדאן. בדבריו....

שמחת תורה אישית כפול 132

במרכז הסעודה נתקבל בהדרת קודש הגאון הצדיק רבי אלימלך בידערמאן, אשר נשא דברים מיוחדים לכבוד התורה לומדיה ומחזיקיה. הגאון הצדיק הרחיב כיצד התורה מקדשת ומרוממת גם את מי שתומך בה, ומשפיעה עליו שפע עצום ברוחניות ובגשמיות. בישירותו האופיינית פנה הגה"צ אל הנגידים ואמר: "אני מקווה שלא תיפגעו, אבל תדעו שאתם לא מחזיקים את הגאונים, הגאונים הם שמחזיקים אתכם...". תומכי התורה של ממלכת 'ש"ס אידן' נענו בהתלהבות ואמרו שאכן כן, זוהי תחושתם האישית, שגאוני הש"ס אידן מחזיקים אותם, ועל כך שמחתם וגאוותם.

בשלב זה ניגשו הגאונים לרגע הנשגב האישי שלהם: סיום כל הש"ס כולו! הרגע שבו שמחים עליונים ותחתונים, וכל הבריאה כולה מוחאת כף אל כף. ה'הדרן' נאמר ברגש רב, ולאחר מכן הקדיש.

ואז הכה התוף וצלצל הפסנתר, והר געש של רגשות שמחה וצהלה פרץ לכדי ריקוד עוצמתי וסוחף, שהבעיר את האולם כולו. הגאונים רקדו את נשמתם, את הווייתם, את דביקותם בנותן התורה. שעה ארוכה לא יכלו הגאונים להשקיט את שמחתם הפורצת, ובפנים מאירות כרכרו בשירי אהבת קוב"ה ואורייתא. היתה זאת שמחת תורה אישית כפול 132, שגרמה לכל המשתתפים והנוכחים לדמוע ולהתקנא בקנאת סופרים לאמר: מתי יגיעו לימודינו ללימודיהם.

לסיום, נערכה חלוקה מיוחדת בעזרת הנשים של מתנת הוקרה מכובדת, להוקיר את שותפותם המתמסרת בגדלות בעליהם הגאונים, כאשר הרבנית אייזען תחי' מעלה על נס את כבודן של הנשים הצדקניות העומדות לימין בעליהן.

אין ספק שהשמחה העפילה לרקיעי מעל, ובעולמות העליונים ששו על קבלת התורה העוצמתית של גאוני הש"ס אידן. האירוע הזה משפיע על כל העולם היהודי, שמקבל לתוככי שורותיו את גאוני הש"ס אידן ומושפע מאישיותם הנשגבת והדגולה. הללו מקדשים את סביבתם בכל מקום שהוא, ומרוממים את השאיפות של כל ילד יהודי, המאחל לעצמו בכל רגעיו הטובים: יהי רצון שאגדל אף אני לש"ס איד!

