כיכר השבת
הוכרז 'אביר לילה ב'

בהלה ביישוב: תנועה חשודה זוהתה בסמוך לגדר - זה מה שנמצא במהלך הסריקות

בליל שבת  זוהתה תנועה חשודה סמוך לגדר שכונת מעלה שומרון | בעקבות כך הוקפצו למקום כיתת הכוננות, כוחות צה"ל, הקב"ט, רבשצ"ים, גשש ומשטרת ישראל | במהלך הסריקות אותר באזור מרוחק יותר חפץ נוסף, שנחשד כמטען צינור ישן (צבא)

סריקות אחר מחבלים | אילוסטרציה (צילום: איציק לוי)

במהלך ליל שבת הופצה הודעה לתושבים בעקבות חשד לאירוע ביטחוני בשכונת מעלה שומרון, ובה התבקשו התושבים להיכנס לבתים ולנעול דלתות. מאוחר יותר החשד נשלל. צה״ל הכריז על חזרה לשגרה, וכוחות צבא וביטחון מתוגברים המשיכו לפעול בשכונה עד שעות הבוקר.

בהודעה שהופצה מטעם אגף הביטחון של מועצה מקומית קרני שומרון לתושבים נכתב: "בשעות הלילה זוהתה תנועה חשודה סמוך לגדר שכונת מעלה שומרון. בעקבות כך הוקפצו למקום כיתת הכוננות, כוחות צה"ל, הקב"ט, רבשצ"ים, גשש ומשטרת ישראל.

הכוחות הגיעו במהירות והחלו בסריקות בתוך השכונה ובסביבתה. במהלך הסריקות אותר חפץ חשוד שנבחן כמטען צינור, ובמקביל הוכרז מצב "אביר לילה ב".

לאחר סריקות מקיפות בשכונה ומחוצה לה התקיימה הערכת מצב בראשות המח"ט שהגיע למקום, ובה הוחלט על חזרה לשגרה.

עם זאת, כוחות הביטחון המשיכו בסריקות לאורך הלילה וחיזקו את המערך הביטחוני בשכונה. בשעות הבוקר נמשכו הסריקות לאורך הצירים, והחשד למטען בנוגע לחפץ שנמצא בלילה נשלל.

עם זאת, במהלך הסריקות אותר באזור מרוחק יותר חפץ נוסף, שנחשד כמטען צינור ישן, החפץ טופל ופוצץ באופן מבוקר על ידי חבלני משטרת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר