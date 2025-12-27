במהלך ליל שבת הופצה הודעה לתושבים בעקבות חשד לאירוע ביטחוני בשכונת מעלה שומרון, ובה התבקשו התושבים להיכנס לבתים ולנעול דלתות. מאוחר יותר החשד נשלל. צה״ל הכריז על חזרה לשגרה, וכוחות צבא וביטחון מתוגברים המשיכו לפעול בשכונה עד שעות הבוקר.

בהודעה שהופצה מטעם אגף הביטחון של מועצה מקומית קרני שומרון לתושבים נכתב: "בשעות הלילה זוהתה תנועה חשודה סמוך לגדר שכונת מעלה שומרון. בעקבות כך הוקפצו למקום כיתת הכוננות, כוחות צה"ל, הקב"ט, רבשצ"ים, גשש ומשטרת ישראל.

הכוחות הגיעו במהירות והחלו בסריקות בתוך השכונה ובסביבתה. במהלך הסריקות אותר חפץ חשוד שנבחן כמטען צינור, ובמקביל הוכרז מצב "אביר לילה ב".

לאחר סריקות מקיפות בשכונה ומחוצה לה התקיימה הערכת מצב בראשות המח"ט שהגיע למקום, ובה הוחלט על חזרה לשגרה.

עם זאת, כוחות הביטחון המשיכו בסריקות לאורך הלילה וחיזקו את המערך הביטחוני בשכונה. בשעות הבוקר נמשכו הסריקות לאורך הצירים, והחשד למטען בנוגע לחפץ שנמצא בלילה נשלל.

עם זאת, במהלך הסריקות אותר באזור מרוחק יותר חפץ נוסף, שנחשד כמטען צינור ישן, החפץ טופל ופוצץ באופן מבוקר על ידי חבלני משטרת ישראל".