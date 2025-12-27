כיכר השבת
לקראת הדיונים מחר

יועמ"שית ועדת חוץ וביטחון: לבחון רף גבוה יותר לאי-שלילת תקציבי הישיבות

יועמ"שית ועדת חוץ וביטחון מירי פרנקל שור מסרה חוות דעת בנוגע לחוק הגיוס, ולפיה יש לבחון רף מינימלי גבוה יותר לעמידה ביעדים, שאם לא יעמדו בו ישללו תקציב הישיבות | לדבריה, אין להסתפק רק ב-75% מהיעד בשנה הראשונה ו-80% בשנה השנייה כדי להימנע משלילת תקציבי השיבות (חדשות)

(צילום: פלאש90)

היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון מירי פרנקל שור, מסרה הערב (מוצאי שבת) חוות דעת בנוגע ל. מחר (ראשון) יתקיימו שני דיונים על הצעת החוק בוועדה, וכן שניים ביום שלישי.

לפי היועמ"שית, יש לבחון רף מינימלי גבוה יותר לעמידה ביעדים, שאם לא יעמדו בו ישללו תקציב הישיבות. לדבריה, אין להסתפק רק ב-75% מהיעד בשנה הראשונה ו-80% בשנה השנייה כדי להימנע משלילת תקציבי השיבות.

הייעוץ ביסס את תגובתו על יעדי הגיוס בטיוטת החוק הנוכחית, וציין כי יש לשנות את מנגנון היעדים, הן בגובהם והן בהוראות שיבטיחו עלייה מתמדת בכל שנה.

במכתב ארוך מטעמה נכתב כי "מוצע לקבוע כי החל משנת הגיוס הרביעית, תופעל הסנקציה של שלילת תקציב התמיכות במלואה אם שיעור המתגייסים היה נמוך מ-90% מהרף המינימלי השנתי לגיוס משמעות הדבר היא, כי במבט נוכח פני עתיד, הרף המינימלי לגיוס יעמוד על מספר מסוים, אך די יהיה בעמידה ב-90% ממנו כדי להבטיח את אי-הפעלתה של הסנקציה באופן מלא".

הודגש כי "אמנם עמידה בשיעור שבין 90% ל-100% מהיעד תביא אף היא להפחתה בתמיכה, אך בשיעורים נמוכים מאוד".

