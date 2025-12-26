לקראת הסערה הצפויה: אלו ההנחיות שיכולות להציל חיי אדם

עפ״י הערכות של השירות המטאורולוגי, מזג האוויר החורפי יאופיין בשני גלים עיקריים. הראשון - בין מוצ"ש ליום ראשון בצהריים. השני - ביום שני.

גל ראשון – הגשמים יחלו בשבת, מלווים ברוחות ערות ויתחזקו בהדרגה. החל משבת בצהרים יש חשש להצפות מקומיות בחוף הדרומי ומהערב באזור ים המלח. בין שבת בלילה לראשון בצהריים צפוי שיא המערכת הראשונה: עיקר הגשם יהיה במישור הדרומי, עוטף עזה, צפון הנגב וגזרת ים המלח, קיים צפי לשיטפונות והצפות משמעותיים באזורים אלו.

גל שני – הגשמים צפויים לרדת ביום שני בעיקר בצפון ובמרכז, מלווים ברוחות חזקות. הגשמים יתחזקו במהלך הבוקר, וקיימת אפשרות לזרימות מוגברות בחלק מהנחלים באזור צפון הארץ. בחצי השני של היום הגשם צפוי להדרים בהדרגה גם לאזור ים המלח וצפון הערבה, עם אפשרות לשיטפונות. מהערב הגשמים יחלשו ויתמעטו.

בהתאם לכך, שוטרי משטרת ישראל ייפרסו באיזורים הרלוונטיים בכדי לתת שירות מיטבי לציבור משתמשי הדרך, בכבישים ובצירים הראשיים בפרט, הכל במטרה לשמור על חייהם ובטיחותם של כלל אזרחי ישראל.

המשטרה תפרסם כל העת מידע אודות חסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות מזג האוויר וממליצה לציבור להימנע מהגעה למקומות בהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר ולהיות קשובים לתחזיות מזג האוויר.

המשטרה קוראת לציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות הקיימות לנפילה, היסחפות וטביעה.

להלן הנחיות לציבור וכללי בטיחות והתנהלות נכונה במזג האוויר הגשום:

חשוב להתעדכן בתחזית מזג האוויר ולפעול בהתאם להתרעות החיזוי.

יש לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר.

יש לפנות לגורמים המוסמכים לפני יציאה לטיול בשטח לשם קבלת מידע חיוני ועדכני.

חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, שלוליות ובורות מים ולא להתקרב אליהם. מדובר בסכנת חיים.

מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים.

אין להיכנס למעליות וחניונים תת קרקעיים בזמן שהם מוצפים.

לציבור הנהגים – יש להתאים את הנהיגה לתנאי הדרך.

ניתן לקבל מידע אודות שינויים בהסדרי התנועה גם באמצעות מוקד המידע הארצי של משטרת ישראל שמספרו 110 ובצא׳ט בוט וכן באמצעות ערוץ הטלגרם של אגף התנועה.

בכל אירוע חריג המצריך התערבות משטרתית מיידית, יש לפנות ללא שיהוי למוקד החירום של המשטרה שמספרו 100.