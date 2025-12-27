כיכר השבת
תיעוד מרחוב דונלו

בתבנית 'אינגליש קייק' | האדמו"ר מספינקא שרף את הפתילות בטרם רדת הגשם 

לאחר שבת גשומה, ניצל האדמו"ר מספינקא את ההפוגה בצאת השבת למעמד 'שריפת הפתילות' המסורתי • צפו בתיעוד מהלהבות שבערו בתבנית האינגליש קייק והגשם שהמתין לסיום המעמד (חסידים)

האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)

מעמד מרגש נערך הערב (מוצאי שבת) בחצר הקודש ספינקא בבני ברק, שם התקבצו חסידים ואנשי מעשה לציין את סיומם של ימי החנוכה בצל מזג האוויר הסוער.

לאחר שבת חורפית במיוחד בה ירדו גשמי זלעפות ללא הפסקה, שררה דריכות בקרב החסידים. עם צאת השבת ותפילת ערבית, חלה הפוגה בממטרים, והאדמו"ר יצא מיד אל חצר בית המדרש כדי לנצל את חלון הזמן לקידוש לבנה ולשריפת הפתילות.

לאחר קידוש לבנה ברוב עם. מיד לאחר מכן, הדליק האדמו"ר את הפתילות והשמנים מימי החנוכה, בתוך תבנית אינגליש קייק שהוכן מראש.

האדמו"ר הצית את האש, והחסידים פצחו בניגוני התעוררות ושמחה כשהלהבות עולות ומאירות את החצר הרטובה. לציין, כי האש בערה בחוזקה עד לדקות האחרונות, ורק כאשר הסתיים המעמד והאדמו"ר שב אל ביתו נאווה קודש, החלו גשמי הברכה לרדת שוב בשצף על רחובות העיר והשווקים.

האדמו"ר מספינקא בקידוש לבנה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בקידוש לבנה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מספינקא בשריפת הפתילות (צילום: שוקי לרר)

