מעמד מרגש נערך הערב (מוצאי שבת) בחצר הקודש ספינקא בבני ברק, שם התקבצו חסידים ואנשי מעשה לציין את סיומם של ימי החנוכה בצל מזג האוויר הסוער.

לאחר שבת חורפית במיוחד בה ירדו גשמי זלעפות ללא הפסקה, שררה דריכות בקרב החסידים. עם צאת השבת ותפילת ערבית, חלה הפוגה בממטרים, והאדמו"ר יצא מיד אל חצר בית המדרש כדי לנצל את חלון הזמן לקידוש לבנה ולשריפת הפתילות.

לאחר קידוש לבנה ברוב עם. מיד לאחר מכן, הדליק האדמו"ר את הפתילות והשמנים מימי החנוכה, בתוך תבנית אינגליש קייק שהוכן מראש.

האדמו"ר הצית את האש, והחסידים פצחו בניגוני התעוררות ושמחה כשהלהבות עולות ומאירות את החצר הרטובה. לציין, כי האש בערה בחוזקה עד לדקות האחרונות, ורק כאשר הסתיים המעמד והאדמו"ר שב אל ביתו נאווה קודש, החלו גשמי הברכה לרדת שוב בשצף על רחובות העיר והשווקים.