"משתתפים בצער המשפחה"

שבוע שני בלי דיונים: זו הסיבה שבית המשפט הורה לבטל את הדיונים השבוע

בשבוע שעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצא למפגש מדיני בארצות הברית עם הנשיא טראמפ ובשל כך בוטלו הדיונים במשפטו, השבוע הדיונים גם בוטלו - כולל ביום ראשון הבא | זו הסיבה (חדשות משפט)

ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הדיונים בתיקי לשבוע הנוכחי - בוטלו, כך פסקה לפני זמן קצר (ראשון) השופטת רבקה פרידמן-פלדמן.

סגנית הנשא פרידמן-פלדמן, אחת השופטת ב, כתבה היום: "נוכח פטירתו של אמו של כבוד השופט עודד שחם - הדיונים מבוטלים".

עוד כתבה השופטת: "הדיונים מבוטלים השבוע עד ליום ראשון הבא - 22.2.26. אנו משתתפים בצער השופט שחם ומשפחתו".

הפסק של השופטת

כזכור, הדיונים בשבוע שעבר בוטלו אף הם, בשל יציאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה מדינית בארצות הברית עם הנשיא .

לאחר הפגישה בארצות הברית, הנשיא טראמפ תקף את על כך שהוא לא נותן את החנינה לראש הממשלה נתניהו.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים טראמפ בבית הלבן, הוא התבטא כי על הרצוג "להתבייש" נוכח כך שלא הביא לנתניהו חנינה. "אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ.

הנשיא טען כי: "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו".

טראמפ המשיך בדבריו: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

בלשכת נתניהו הגיבו הלילה למתקפה מצד בית הנשיא בעקבות דברי טראמפ נגד הרצוג בשבוע שעבר, מיד לאחר פגישת נתניהו וטראמפ.

הזעם במשכן הנשיא התעורר לאחר שבסוף השבוע תקף טראמפ את הרצוג ואמר כי "הנשיא הרצוג צריך להתבייש", תוך שהוא קורא לו להעניק חנינה לנתניהו.

גורמים המקורבים להרצוג הבהירו כי "אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה". בבית הנשיא רואים בהתנהלות זו לא רק פגיעה אישית בנשיא, אלא פגיעה חמורה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל.

בתגובה, טענו הלילה בלשכת נתניהו כי: "התבטאותו של הנשיא טראמפ שלשום בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד".

עוד טענו בלשכת נתניהו: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".

1
טראמפ צריך לסגור לו קצת ברזים ואז נראה אותו מגיב .אגב ,לא שכחנו להרצוג את זכות השתיקה בענין ברק .
שיא

