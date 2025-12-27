כיכר השבת
בין הקדיש על האח, למסירות הנפש של מתנדבי זק"א בניכר: 'דבר השבוע' בתוכנית מטלטלת ומצחיקה 

אחיו של חמי ארלינגר בראיון דומע על השטותניק הכי מצחיק וספונטני אבל עם עקרונות וערכים של ברזל • ראיון עם מתנדב זק"א שעזב הכל וטס לאוסטרליה שעונה לביקורת, מספר לנו על קליע ש-500 שוטרים חיפשו והם מצאו | ואיך מסבירים לגוי שחייבים לקבור את הדם? | וגם: סיכום שבוע רציני וחדשות ציניות: בן גביר והתנינים, גל"צ ונשיא סוריה וטיסת הגופה של איזיג'ט (דבר ראשון)

השבוע ב'דבר השבוע' עם משה מנס, מגזין הוידאו שלכם, עם כל הפינות הקבועות והאהובות: נריה סעדיה עם סיכום החדשות ויוסי חיים בפינת הסאטירה - ה'פנצ'און'.

והשבוע, אנחנו גם נוגעים בקצוות הכי חשופים של המציאות הישראלית. במרכז התוכנית: ראיון מטלטל עם איש התקשורת משה ארלינגר, שבראיון אינטימי מדבר על אחיו נחמיה - "חמי" ז"ל שנספה בתאונת אופנוע בעת שהיה בדרכו להצלת חיים.

בשיחה מרגשת ופתוחה הוא מספר על האיש מלא השמחה והאנרגיות שהתעקש על תפילה במניין גם ברגעים הכי קשים בזיהוי קורבנות, האדם שהתנדב בכמעט כל אפשרי והיה מגדלאור של נתינה והקשבה ויכולת להכין ניגודים ומורכבויות.

עוד בתוכנית: קטע מתוך הראיון עם שמחה גריינמן מארגון זק"א מגיע לאולפן ומספר על החשיבות וננחיצות שבנסיעה לאוסטרליה שם הם דאגו לכבוד הנרצחים, למה יש להם גם מתנדב נוצרי בצוות, ואיך מסבירים לרשויות בחו"ל שעל כל טיפת דם חייבים להילחם כדי להביאה לקבורה? גריינמן חושף גם את הסיפור הבלתי יאמן על הקליע ש-500 שוטרים חיפשו לשווא, ורק מתנדב אחד הצליח למצוא.

צפו.

