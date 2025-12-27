השבוע ב'דבר השבוע' עם משה מנס, מגזין הוידאו שלכם, עם כל הפינות הקבועות והאהובות: נריה סעדיה עם סיכום החדשות ויוסי חיים בפינת הסאטירה - ה'פנצ'און'.

והשבוע, אנחנו גם נוגעים בקצוות הכי חשופים של המציאות הישראלית. במרכז התוכנית: ראיון מטלטל עם איש התקשורת משה ארלינגר, שבראיון אינטימי מדבר על אחיו נחמיה - "חמי" ז"ל שנספה בתאונת אופנוע בעת שהיה בדרכו להצלת חיים.

בשיחה מרגשת ופתוחה הוא מספר על האיש מלא השמחה והאנרגיות שהתעקש על תפילה במניין גם ברגעים הכי קשים בזיהוי קורבנות, האדם שהתנדב בכמעט כל ארגון חסד אפשרי והיה מגדלאור של נתינה והקשבה ויכולת להכין ניגודים ומורכבויות.

עוד בתוכנית: קטע מתוך הראיון עם שמחה גריינמן מארגון זק"א מגיע לאולפן ומספר על החשיבות וננחיצות שבנסיעה לאוסטרליה שם הם דאגו לכבוד הנרצחים, למה יש להם גם מתנדב נוצרי בצוות, ואיך מסבירים לרשויות בחו"ל שעל כל טיפת דם חייבים להילחם כדי להביאה לקבורה? גריינמן חושף גם את הסיפור הבלתי יאמן על הקליע ש-500 שוטרים חיפשו לשווא, ורק מתנדב אחד הצליח למצוא.

צפו.