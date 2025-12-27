שמחה גריינימן

שמחה גריינמן הוא מתנדב זק"א וסגן מפקד איסוף נתוני חללים במודיעין עילית, ובעל ניסיון של למעלה מ-30 שנה בפעילות הארגון. הוא ידוע בעיקר בזכות תפקידו כמפקד איסוף נתוני חללים, וכן כמتحدث תקשורת בינלאומית של זק"א, ומכאן גם שילובו במשימות הסברה בינלאומיות ובמפגשים עם דיפלומטים ומנהיגים בעולם.​

גרינמן מופיע לעיתים קרובות בדיווחים ובראיונות, ומשמש כקול של זק"א בשידורים ובהופעות פומביות, במיוחד לאחר אירועי טרור ומלחמה. הוא תיאר בקול שבור את המראות הקשים שראה בזירות טרור, כמו חורבות בתים ופיגועים אלימים, ומשמש גם כשליח של הזיכרון וההסברה, בין היתר בסיורים עם משפיעים ומחזורי הסברה בישראל ובעולם.​

פעילותו של גריינמן זכתה להכרה רחבה, והוא משתתף בטקסים רשמיים, מפגשים עם דיפלומטים, ומשמש דמות מרכזית בזק"א לניהול המשימות הקשות של איסוף חללים והסברה בין הקהילות בישראל ובעולם.