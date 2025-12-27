בעולם הערבי זועמים על ההכרה הישראלית בסומלילנד, ובשעה האחרונה 21 מדינות ערביות ומוסלמיות פרסמו הצהרה משותפת בעקבות הכרת ישראל בסומלילנד. בהודעתם כתבו כי הם "מגנים באופן נחרץ את הכרה זו, המהווה הפרה חמורה של עקרונות המשפט הבין-לאומי ומגילת האו"ם".

על ההודעה חתמו שרי החוץ של הממלכה הירדנית ההאשמית, הרפובליקה הערבית של מצרים, הרפובליקה העממית הדמוקרטית של אלג'יריה, איחוד קומורו, הרפובליקה של ג'יבוטי, הרפובליקה של גמביה, הרפובליקה האסלאמית של איראן, הרפובליקה של עיראק, מדינת כווית, מדינת לוב, הרפובליקה של האיים המלדיביים, הרפובליקה הפדרלית של ניגריה, סולטנות עומאן, הרפובליקה האסלאמית של פקיסטן, מדינת פלסטין, מדינת קטאר, הממלכה הערבית הסעודית, הרפובליקה הפדרלית של סומליה, הרפובליקה של סודן, הרפובליקה של טורקיה, הרפובליקה של תימן, וארגון שיתוף הפעולה האסלאמי.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ביום שישי על הכרה רשמית ברפובליקת סומלילנד שבקרן אפריקה כמדינה עצמאית, ובכך הפכה ישראל למדינה הראשונה שעושה זאת. לפי לשכת נתניהו, ההכרזה היא "ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת הנשיא טראמפ".

סומלילנד היא מחוז בסומליה ואינה מדינה רשמית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, אך מתפקדת כזו מאז שהכריזה על עצמאותה באופן חד-צדדי ב-1991. בחודשים האחרונים היא הוזכרה כיעד לגירוש פלסטינים מרצועת עזה תמורת ההכרה הזו. היא הכחישה זאת.

הסערה סביב הכרת ישראל בסומלילנד: מועצת הביטחון תתכנס לדיון דחוף

נשיא סומלילנד מסר לאחר הכרזת נתניהו: "מודה לראש הממשלה נתניהו על הכרזתו ההיסטורית והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים של ראש הממשלה במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי". ראש הממשלה הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל.

בעקבות ההודעה, מצרים, טורקיה וסומליה פרסמו הצהרה משותפת המגנה את ההכרה של ישראל בסומלילנד, והביעו את התנגדותן לכל מהלך חד-צדדי שיפגע בריבונות של סומליה, החברה בליגה הערבית.

במקביל, מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס ל"דיון דחוף" בעקבות ההכרה הישראלית, זאת לבקשת סומליה, נשיאת מועצת הביטחון לחודש ינואר, והדיון צפוי להתקיים ביום שני בשעה 15:00, שעון ניו יורק.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון מסר כי "ישראל תפעל מתוך אחריות ושיקול דעת, ולא תירתע מדיונים פוליטיים שמנסים לערער על החלטות ריבוניות. נמשיך לשתף פעולה עם כל גורם התורם ליציבות אזורית".

בתוך כך, שר החוץ גדעון סער חשף הערב שנשיא סומלילנד ביקר בישראל בחשאי בקיץ האחרון ופגש את ראש הממשלה נתניהו, שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כ"ץ - ואת ראש המוסד דדי ברנע.