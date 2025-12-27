השיחה של נתניהו והנשיא | צפו ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז בערב שבת קודש על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. ישראל היא בין המדינות הראשונות שמכירות במדינה הזו ובמדינה פתחו בחגיגות ענק שכוללות זיקוקים והנפת דגלי ישראל.

ראש הממשלה, שר החוץ ונשיא הרפובליקה של סומלילנד חתמו על הכרזה משותפת והדדית. הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ראש הממשלה בירך את נשיא סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לפעול לביטחון, יציבות ושלום, כאשר לאחר מכן הוא הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל. הנשיא הודה לראש הממשלה נתניהו על הכרזתו ההיסטורית והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים של ראש הממשלה במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי. מבוכה מול המצלמות: ניסיון שוד נועז הסתיים בכישלון משעשע | צפו אריה רוזן | 25.12.25 התחום בו ישראל נמצאת "במקום השני בעולם": הצהרת רה"מ במטה השב"כ אריה רוזן | 25.12.25 ראש הממשלה מודה לשר החוץ גדעון סער, לראש המוסד דדי ברנע ולמוסד על תרומתם לקידום ההכרה בין המדינות ומאחל לעם בסומלילנד הצלחה, שגשוג וחופש. במשרד ראש הממשלה ציינו, כי מדינת ישראל מתוכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה.

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

המסמך שנחתם

שר החוץ גדעון סער מסר: "שמחתי לשוחח לפני זמן קצר עם נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי ביום חשוב זה לשתי המדינות. ‏בשנה האחרונה, על בסיס שיח מקיף ומתמשך, נרקמו היחסים בין ישראל לסומלילנד".

עוד מסר השר: "‏בעקבות החלטת ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי - חתמנו היום על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים, שיכללו גם מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות. נעבוד יחד לקידום היחסים בין המדינות והעמים, היציבות האזורית ושגשוג כלכלי. הנחיתי את משרדי לפעול באופן מיידי למיסוד הקשרים בין המדינות במיגוון תחומים".

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת ( צילום: Dr. Mohamed Hagi )