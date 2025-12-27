כיכר השבת
במדינה חגגו עם דגלי ישראל

הישג מדיני חשוב: הרפובליקה האפריקנית וישראל חתמו על הכרה הדדית | צפו

בין ישראל לסומלילנד נחתם בערב שבת הסכם על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים, שיכללו גם מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות | המדינה שזכתה להכרה ישראלית לא מוכרת כמעט על ידי אף מדינה, התושבים חגגו עם דגלי ישראל ברחבי המדינה עם קבלת ההכרה הרשמית | התיעוד של החתימה ופרטי ההסכם (חדשות חוץ)

השיחה של נתניהו והנשיא | צפו (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

ראש הממשלה הכריז בערב שבת קודש על הכרה רשמית ברפובליקה של כמדינה עצמאית וריבונית. ישראל היא בין המדינות הראשונות שמכירות במדינה הזו ובמדינה פתחו בחגיגות ענק שכוללות זיקוקים והנפת דגלי ישראל.

ראש הממשלה, שר החוץ ונשיא הרפובליקה של סומלילנד חתמו על הכרזה משותפת והדדית. הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית .

ראש הממשלה בירך את נשיא סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לפעול לביטחון, יציבות ושלום, כאשר לאחר מכן הוא הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל.

הנשיא הודה לראש הממשלה נתניהו על הכרזתו ההיסטורית והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים של ראש הממשלה במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי.

ראש הממשלה מודה לשר החוץ , לראש המוסד דדי ברנע ולמוסד על תרומתם לקידום ההכרה בין המדינות ומאחל לעם בסומלילנד הצלחה, שגשוג וחופש.

במשרד ראש הממשלה ציינו, כי מדינת ישראל מתוכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה.

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
המסמך שנחתם

שר החוץ גדעון סער מסר: "שמחתי לשוחח לפני זמן קצר עם נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי ביום חשוב זה לשתי המדינות. ‏בשנה האחרונה, על בסיס שיח מקיף ומתמשך, נרקמו היחסים בין ישראל לסומלילנד".

עוד מסר השר: "‏בעקבות החלטת ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי - חתמנו היום על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים, שיכללו גם מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות. נעבוד יחד לקידום היחסים בין המדינות והעמים, היציבות האזורית ושגשוג כלכלי. הנחיתי את משרדי לפעול באופן מיידי למיסוד הקשרים בין המדינות במיגוון תחומים".

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת (צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ)
נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת (צילום: Dr. Mohamed Hagi)
נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת (צילום: Dr. Mohamed Hagi)

