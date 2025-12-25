כיכר השבת
פסגות של קדושה בירושלים | הטיש המרומם של 'זאת חנוכה' בפינסק קרלין

ימי שמחה והודאה היו מנת חלקם של חסידי פינסק קרלין, שזכו להסתופף בצל הקודש ולחזות בנועם עבודתו הטמירה של האדמו"ר בימי החנוכה | צפו בתיעוד מרהיב מעבודת הקודש בהדלקת הנרות, ומהטיש המרומם ב'זאת חנוכה' – עת העלה האדמו"ר את חסידיו לפסגות של התעלות וקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מפינסק קרלין בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)

